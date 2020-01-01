Китай втайне запустил два спутника дистанционного зондирования

Китай расширил свои возможности наблюдения за Землей, тайно запустив два спутника из Тайюаня поздно вечером в субботу.

Неожиданный запуск ракеты Long March 4B со спутниками HJ-2A (Huanjing-2A) и HJ-2B состоялся в 26 сентября в 06:23 по Киеву. В то время как китайские запуски редко публично объявляются заранее, публикация закрытия воздушного пространства обычно предусматривает уведомление за несколько дней. По всей видимости, никаких уведомлений перед запуском не было.

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Первым признаком этой деятельности стало заявление государственного космического подрядчика Китая об успешном запуске. Корпорация China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC) объявила об успешном выполнении миссии в течение часа после старта.

Позднее спутники были занесены в каталог с орбитами 600 на 654 км и наклонением 98 градусов. Третья ступень ракеты находилась на орбите 428 на 656 километров.

Спутники наблюдения за окружающей средой среднего разрешения HJ-2A и HJ-2B оснащены 16-метровыми мультиспектральными, 48-метровыми гиперспектральными и инфракрасными датчиками изображения. Оба также несут инструменты атмосферной коррекции. Спутники разработала Китайская академия космических технологий (CAST), главный разработчик спутников в рамках CASC.

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Новые спутники заменят HJ-1A и HJ-1B, запущенные в 2008 году. Китайские СМИ сообщают, что спутники будут отслеживать земельные и водные ресурсы и стихийные бедствия, а также служить отраслям сельского и лесного хозяйства.

Шанхайская академия космических технологий (SAST) разработала и производит Long March 4B. Ранее на прошлой неделе Китай провел запуск Long March 4B из Цзюцюань на северо-западе.

Субботний секретный запуск в Китае дополняет ряд недавних запусков, проведенных практически без предупреждения. Ранее в этом месяце Китай испытал то, что он называет “экспериментальным космическим кораблем многоразового использования“, в условиях строгой безопасности и, возможно, приземлился горизонтально через два дня на орбите. Он также выпустил на орбиту неизвестную работающую полезную нагрузку. Объект (NORAD ID 46395) находится на орбите 331 на 347 километров и все еще ведет передачу.

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Твердотопливная ракета Long March 11 запущена с платформы в Желтом море 14 сентября по восточному времени после вылета из нового прибрежного комплекса космодрома для запусков с моря. Запуск успешно отправил на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Jilin-1 Gaofen, при этом траектория полета пролегала прямо над Тайванем.

В 2020 году страна выполнила 29 пусков, при этом четыре произошли неудачи. Первые запуски Long March 7A и Expace Kuaizhou-11 провалились, а проблема с Long March 3B привела к потере индонезийского спутника связи Palapa-N1. Совсем недавно, 12 сентября, была потеряна ракета Kuaizhou-1A и коммерческий спутник дистанционного зондирования.

В начале января CASC заявила, что намеревается выполнить около 40 запусков в 2020 году. Первый запуск расходуемой Long March 8 может состояться в этом году. Ожидается, что новая пусковая установка будет модернизирована, чтобы иметь возможность восстанавливать первую ступень и боковые ускорители.

Напомним, ранее сообщалось, что ступень китайской ракеты упала возле школы.