Опасная ловушка в зарядке Apple: Эксперименты

В зарядке Apple есть один очень опасный элемент.

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А что, если вам скажут, что в зарядке от Apple (иногда) - имеется опасная ловушка? Блогер Крастер выпустил видео, где расскажет про электричество и про то, что электричество может сделать с вами, если вы не достаточно осторожны или вообще не знаете как оно работает. Физика, она такая. Вот ты есть, а потом тебя сметают в совок. Обидно! Чтобы такого не произошло, смотри новый эксперимент и помни, что техника безопасности не зря вообще была придумана.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.