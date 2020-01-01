Полицейские собаки научились искать телефоны и флешки

Они улавливают запах покрытия.

Полиция штата Миннесота утверждает, что научили собаку вынюхивать электронику, в которой могут храниться улики.

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Сота, британский лабрадор, обученный находить небольшую электронику, такую ​​как USB-накопители или SD-карты. Собака - необычный инструмент правоохранительных органов, особенно в эпоху раздутых полицейских бюджетов, которые тратятся на чрезмерное снаряжение, хотя копы говорят, что Сота имеет ценность.

Трудно представить реалистичный сценарий, в котором для поиска электроники может понадобиться собака, но Star Tribune сообщает, что Сота помогла найти скрытые улики, связанные с финансовыми преступлениями или преступлениями, совершенными педофилами.

В полицейском управлении сообщили Star Tribune, что Sota будет особенно полезна, если, например, подозреваемый выбросит карту microSD во время бегства от полиции, которая не сможет найти ее самостоятельно.

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Конечно, Сота и любые аналогично обученные собаки не могут сказать, действительно ли запоминающее устройство содержит улики.

Скорее, она может просто определить наличие электронного запоминающего устройства, на которое не обращают внимания полицейские.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае клонировали талантливую собаку-копа.