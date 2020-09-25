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Telegram не работает: Пользователи сообщают о сбоях

Комментариев: 7
Причина пока неизвестна.
Telegram перестал работать
Telegram перестал работать
ferra.ru

По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в европейской части: странах ЕС, Украине, России, Беларуси.

Карта сбоев
Карта сбоев
скриншот

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Проблемы начались 25 сентября в обед. Мессенджер начал работать с перебоями, а спустя какое-то время и вовсе стал недоступен. Сообщения не уходят как в мобильных приложениях, так и с десктопа. О проблемах все больше сообщений в Twitter.

Компания пока не называет причины сбоя. 

А у вас работает Telegram?

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram пережил первый серьезный сбой.

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Теги: Telegram, сбой
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  25.09.2020, 16:55
Оценка:  0
гость
нАВЕРНО У НИХ СЛАБЫЙ (ДЕШЕВЫЙ) ИНТЕРНЕТ
ЭКОНОМЯТ
Путин-Xyйло    25.09.2020, 16:36
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Просто ФСБ новый вирусняк встраивает.
Яроcлав    25.09.2020, 15:39
Оценка:  +21
Яроcлав
Я в жизни не пользовался этим "телеграмом" и искренне не понимаю, для чего оно нужно. ОбщаЦЦо? Так для этого телефон есть.
navigator2    25.09.2020, 15:59
Оценка:  +23
navigator2
а чим вайбером ФСБшним з купою реклами? чи глюкавим скайпом?
Яроcлав    25.09.2020, 16:25
Оценка:  +19
Яроcлав
а шо такое "вайбер"???? А скайпом я пользовался. На компьютере.
Яроcлав    25.09.2020, 16:26
Оценка:  +22
Яроcлав
Просто у меня друг был в Канаде, и я с ним по скайпу общался. Нормальный скайп был. Там даже смотреть друг на друга в реальном времени и говорить можно!!
Путин-Xyйло    25.09.2020, 16:36
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
navigator2 Телеграм такой же ФСБ-шный!
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