Telegram не работает: Пользователи сообщают о сбоях
Причина пока неизвестна.
По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в европейской части: странах ЕС, Украине, России, Беларуси.
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Проблемы начались 25 сентября в обед. Мессенджер начал работать с перебоями, а спустя какое-то время и вовсе стал недоступен. Сообщения не уходят как в мобильных приложениях, так и с десктопа. О проблемах все больше сообщений в Twitter.
Компания пока не называет причины сбоя.
А у вас работает Telegram?
Напомним, ранее сообщалось, что Telegram пережил первый серьезный сбой.
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