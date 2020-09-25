Telegram не работает: Пользователи сообщают о сбоях

Причина пока неизвестна.

По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в европейской части: странах ЕС, Украине, России, Беларуси.

Карта сбоев скриншот

Читай также: В работе Telegram произошел крупный сбой

Проблемы начались 25 сентября в обед. Мессенджер начал работать с перебоями, а спустя какое-то время и вовсе стал недоступен. Сообщения не уходят как в мобильных приложениях, так и с десктопа. О проблемах все больше сообщений в Twitter.

Компания пока не называет причины сбоя.

А у вас работает Telegram?

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram пережил первый серьезный сбой.