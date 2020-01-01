Spotify, Tinder и Epic Games ополчились на Apple и Google

Компании создали антимонопольную коалицию.

Spotify, создатели Fortnite и Tinder вступают в борьбу с Apple и Google в рамках недавно сформированной коалиции, призывающей к “справедливому отношению“ к тому, как технологические гиганты управляют своими магазинами приложений.

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Коалиция за справедливость приложений, некоммерческая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, открылась в четверг и будет выступать за законодательные и нормативные изменения, такие как меры, которые могут помешать Apple и Google отдавать предпочтение их собственным приложениям в операционных системах iPhone и Android, которые они контролируют. Активность более мелких конкурентов усиливает внимание, с которым технологические гиганты сталкиваются со стороны регулирующих органов и законодателей США и Европы.

Группа стремится быть “голосом разработчиков приложений и игр в их усилиях по защите выбора потребителей и созданию равных условий для всех“, - говорится в заявлении Орасио Гутьерреса, главы отдела глобальных отношений и главного юриста пионера потоковой передачи музыки. Spotify.

Apple является основной целью группы, хотя политика магазина приложений Google также находится на ее радаре. Обе компании этим летом исключили популярную игру Fortnite из своих магазинов приложений после того, как разработчик игры представил план прямых платежей, который не распространяется на их платформы.

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Apple и Google получают 30-процентное сокращение доходов от покупок в приложениях, что долгое время было проблемой для разработчиков.

Разработчик Fortnite, Epic Games, в ответ подал в суд на компании из-за антиконкурентного поведения. Epic поддерживает новую коалицию вместе со Spotify, Match Group, разработчиком приложений для онлайн-знакомств, и другими участниками, включая Tile, Basecamp, ProtonMail и европейские ассоциации медиа-индустрии.

В дополнение к магазинам начнется и проверка со стороны антимонопольных регуляторов. По мере того как администрация Трампа предпринимает антимонопольные действия против поискового гиганта Google, она проводит кампанию по заручению поддержки со стороны отзывчивых генеральных прокуроров по всей стране.

Ожидаемый судебный процесс против Google со стороны Министерства юстиции может стать крупнейшим правовым актом правительства по защите конкуренции со времен новаторского дела против Microsoft почти 20 лет назад.

Законодатели и защитники прав потребителей обвиняют Google в злоупотреблении доминирующим положением в онлайн-поиске и рекламе для подавления конкуренции и увеличения прибыли.

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite полностью исчезнет с компьютеров Mac.