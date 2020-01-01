Впервые за 10 лет Википедия сменит дизайн

В компании признали, что интерфейс устарел.

Фонд Викимедиа, который поддерживает интернет-энциклопедию Википедия, объявил о скором изменении дизайна сайта.

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В заявлении фонда говорится, что Википедия оставалась важным и широко используемым ресурсом знаний во всем мире на протяжении последних двух десятилетий. За это время сайт значительно расширился и теперь содержит беспрецедентный объем достоверной и исчерпывающей информации, включая 53 миллиона статей на более чем 300 языках.

“Хотя содержание Википедии быстро растет, наш интерфейс отстает. Мы гордимся тем, что наш веб-сайт более понятен, прост и свободен от рекламы, чем остальная часть Интернета. Тем не менее, дизайн Википедии и других проектов Фонда Викимедиа не претерпел каких-либо существенных изменений за последние 10 лет, в результате чего некоторые элементы навигации сайта кажутся неуклюжими и подавляющими для читателей и редакторов, основная цель которых - создавать, изучать и курировать содержание“, - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что дизайн особенно важен для новых пользователей, впервые зашедших в Интернет за последнее десятилетие. Для этих пользователей большая часть широкого диапазона функций сайта может показаться подавляющей и трудной для понимания.

“Чтобы пригласить их в наши проекты и побудить их вернуться, нам необходимо предоставить не только отличный контент и увлекательный и простой в использовании опыт, но и опыт, который соответствует их представлениям о современном, заслуживающем доверия и гостеприимном сайте. Мы хотим создать опыт, похожий на наших давних пользователей, но простой и интуитивно понятный для новичков“, - поясняет фонд.

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Уже с мая 2019 года проводятся работы над усилением интерфейса рабочего стола Википедии, уделяя особое внимание тому, чтобы вывести контент на первый план и упростить навигацию по сайту.

“Предстоящие изменения включают перенастроенный логотип, складную боковую панель, оглавление и многое другое! Вы можете увидеть полный список новых функций на MediaWiki. Эти изменения будут происходить постепенно в течение длительного периода времени, чтобы обеспечить широкое пользовательское тестирование и обратную связь. Если все пойдет по плану, эти улучшения станут стандартом по умолчанию для всех вики к концу 2021 года, приуроченному к празднованию 20-летия Википедии“, - добавляют в Викимедиа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская Википедия поднялась на 17 место среди всех языков.