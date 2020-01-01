Железное дерево против пресса: Эксперименты

При какой нагрузке гидравлический пресс раздавит дерево?

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Блогеры из crazy russian experiments выпустили видео, в котором пробуют раздавить 100-тонным гидравлическим прессом самое крепкое дерево - железное дерево. Какую нагрузку оно выдержит?

Железное дерево - это виды и род деревьев с тяжелой и твердой древесиной, которое тонет в воде. Его используют для изготовления декоративной мебели.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.