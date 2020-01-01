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OPPO покажет свой первый умный телевизор

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Компания станет следующим популярным производителем смартфонов, который выйдет на рынок Smart TV в октябре.
OPPO готовит свой первый ТВ
OPPO готовит свой первый ТВ
todaytopnewslive.com

OPPO официально объявила о скором выходе телевизора сегодня на конференции разработчиков OPPO Developer Conference (ODC) 2020, на которой она представила ColorOS 11 и OPPO Watch ECG Edition для Китая. 

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Китайский производитель смартфонов OPPO заявил о своих планах по созданию экосистемы на конференции OPPO INNO Day, состоявшейся в декабре 2019 года. В том же месяце ходили слухи, что компания вскоре запустит смарт-телевизоры.

Почти шесть месяцев спустя, на следующий день после запуска сериала Reno4 в Китае, компания намеренно дразнила анонсом своих телевизоров изображением с контуром телевизора. Затем, в начале этого месяца, будущие телевизоры OPPO и их пульты дистанционного управления получили сертификаты 3C и Bluetooth SIG соответственно.

Согласно этим сертификатам, смарт-телевизоры OPPO будут производиться TPV Display Technology (Xiamen) Co. Ltd, материнской компанией AOC, Envision и Philips TV.

Они будут двух размеров - 55 дюймов и 65 дюймов с десятью номерами моделей в каждом. А их пульты дистанционного управления будут иметь номера моделей - RC-001D и BRC-004A соответственно.

При этом характеристики этих телевизоров до сих пор остаются загадкой. Но теперь, когда OPPO подтвердила, что запустит их в октябре, мы можем ожидать, что компания представит их функции в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что OPPO анонсировала умные часы и умный дом.

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Теги: Oppo, умный телевизор, смарт-тв
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