Пандемия может задержать несколько астрофизических миссий NASA

По словам представителя агентства, несколько астрофизических миссий NASA на разных этапах разработки, вероятно, столкнутся с задержками из-за пандемии коронавируса.

На заседании Консультативного комитета по астрономии и астрофизике Пол Герц, директор астрофизического отдела NASA, сказал, что агентство ожидает, что ряд миссий, больших и малых, будут задержаны, хотя для определения точных результатов может потребоваться время.

Читай также: Создатели игры про вирус пожертвовали 0,25 млн на борьбу с Covid-19

"Все наши миссии в разработке продолжаются, однако их эффективность снижается из-за пандемии", - сказал он. Это включает снижение темпа работы для включения мер социального дистанцирования и связанных с ним мер, а также ограничения на поездки. "Сбои в цепочке поставок влияют на нас сейчас, и это будет волновой эффект, о котором мы не будем знать в полной мере в течение долгого времени".

Крупнейшая астрофизическая миссия NASA, космический телескоп Джеймса Уэбба, уже перенесла запуск за семь месяцев до конца октября 2021 года из-за проблем, связанных с пандемией. Герц сказал, что миссия придерживалась этого пересмотренного графика: акустические испытания космического корабля завершены, и сейчас проводятся вибрационные испытания.

Под вопросом находится космический аппарат Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), миссия класса Explorer, запуск которой должен был начаться в мае следующего года. Этот запуск теперь перенесен как минимум на сентябрь из-за задержек в сборке космического корабля, вызванных закрытием Центра космических полетов Маршалла на три месяца из-за пандемии. Герц сказал, что официальная пересмотренная дата запуска IXPE должна появиться после обзора, запланированного на октябрь.

Читай также: Интересный факт дня: Любители ужастиков проще переносят пандемию

Другие миссии в разработке также могут быть отложены, хотя на сколько пока не ясно. Это включает в себя космический телескоп Нэнси Грейс, следующую флагманскую астрофизическую миссию NASA, которая ранее была известна как широкоугольный инфракрасный обзорный телескоп (WFIRST).

В начале этого года миссия прошла проверку на подтверждение, согласно которой ее стоимость на момент запуска к 2026 году составила 3,2 миллиарда долларов, хотя в бюджетном запросе агентства на 2021 финансовый год предлагалось прекратить миссию. Герц сказал, что агентство планировало провести оценку стоимости и графика выполнения миссии в конце года, перед критическим обзором проекта миссии в 2021 году.

Миссия класса Explorer под названием Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ice Explorer (SPHEREx), выбранная NASA для разработки в начале 2019 года, также может быть отложена. По его словам, работа над миссией замедлилась во время пандемии, поэтому "условная" дата запуска 2024 года может не состояться.

Читай также: Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса

Японская миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM), для которой NASA предоставляет инструменты, также сталкивается с задержкой, но не полностью из-за пандемии. Герц сказал, что в то время как оборудование, предоставленное NASA, идет по графику. Дьюар, содержащий жидкий гелий для охлаждения инструментов, обнаружил утечку. Персонал NASA отправился в Японию, чтобы помочь в устранении проблемы, и, по его словам, это была первая международная поездка, одобренная агентством с момента начала пандемии в марте.

Эта техническая проблема задержит запуск XRISM, который ранее был запланирован на начало 2022 года, но Герц сказал, что японское космическое агентство JAXA еще не установило новую дату запуска.

Оперативные астрофизические миссии NASA, напротив, в значительной степени не пострадали от пандемии. Космические миссии продолжали нормальную деятельность, отчасти благодаря прошлым усилиям по оптимизации операций для расширенных миссий.

"Оказывается, что на протяжении многих лет давление, которое мы оказывали на наши миссии через наши старшие обзоры, чтобы постоянно снижать их эксплуатационные расходы и переходить к "безотказным" операциям создало именно те возможности. что нам нужно иметь возможность проводить научные операции удаленно во время пандемии".

Напомним, ранее сообщалось, что Google будет следить за всеми во время пандемии коронавируса.