Для борьбы с коронавирусом создали кровать из картона

Такие кровати можно быстро сделать в нужном месте.

Засуха, бегство, эпидемии: когда в условиях гуманитарной катастрофы больницы нуждаются в дополнительных койках, обычно используются складные кровати из пластика и металла. Это усугубляет проблемы с отходами, которые в любом случае часто становятся значительными в случае бедствий.

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В проекте AidBoards исследователи под руководством дипломированного инженера Свена Гилле с кафедры технологии древесины и технологии волокнистых материалов в Техническом университете Дрездена разработали альтернативу: медицинские одноразовые кровати, изготовленные из возобновляемого сырья, которые не только экологически безопасны и недороги в производстве, но также могут быть утилизированы.

Партнерами проекта были саксонский производитель медицинского оборудования, консультант по логистике гуманитарной помощи и производитель упаковки THIMM. С 2018 по 2020 год проект финансировался Федеральным министерством образования и науки в рамках конкурса идей "Новые продукты для биоэкономики".

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Сначала исследователи TUD экспериментировали с деревом, но затем картон оказался лучшим материалом: более дешевым, легким и даже более экологичным. "Мы поставили перед собой очень высокие стандарты. В течение года мы постоянно меняли дизайн", - говорит Гилле. "В результате получилась картонная кровать длиной два метра и шириной один метр, которую можно доставить в качестве дополнительного модуля в зону кризиса и установить там, выполнив несколько простых действий без каких-либо инструментов. Ватный или джутовый тампон можно легко заменить, чтобы следующий пользователь сэкономил дезинфицирующее средство. После использования помощники могут перерабатывать, компостировать или сжигать картонный слой почти без выбросов CO2".

Стартап corrugAid был основан в октябре 2019 года для объединения компетенций в области производства, продаж и дизайна. Название происходит от английского глагола corrugate (волна, рябь). На основе прототипа кровати будут запущены в 2020 году. "В настоящее время мы ведем переговоры, в том числе с партнерами по гуманитарной помощи", - говорит Морис Едлика из corrugAid. Один готов к производству. Даже если TUD не участвует в стартапе, исследователи из Дрездена продолжают поддерживать corrugAid своим ноу-хау, в настоящее время при регистрации стандарта DIN для мебели из гофрированного картона.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.