В океане протестировали подводный WiFi

Новая технология поможет в мониторинге подводной среді.

Важное значение имеет мониторинг различных феноменальных видов деятельности в подводной среде, таких как наблюдение за воздействием на окружающую среду, морскую жизнь, разведку нефти и газа. В связи с этим важным направлением стала подводная беспроводная связь (UWC).

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Оптические, акустические и электромагнитные волны широко используются для передачи данных в UWC, но они очень медленные и ненадежные. Исследование возможных методов UWC оказывает большое влияние на беспроводную связь.

Инженеры компании Hydromea, дочерней компании EPFL, нашли решение. Им пришла в голову идея использовать свет для подводного общения.

Ученые разработали подводный модем под названием LUMA, который осуществляет связь с помощью быстро мигающего синего света. Модем преобразует данные в световые импульсы, которые он отправляет, или, наоборот, преобразует световые импульсы, которые он получает, в данные - и все это в мгновение ока.

Александр Бар, главный операционный директор Hydromea, сказал: "Наш оптический модем обеспечивает быстрое беспроводное подводное соединение. Он достаточно чувствителен, чтобы собирать данные на очень высокой скорости из источников, находящихся на расстоянии более 50 метров".

Оптический модем для передачи данных techexplorist.com

Феликс Шилл, технический директор компании, сказал: "Мы выбрали синий свет, потому что, хотя вода, как правило, непрозрачна для электромагнитных волн, есть небольшая полоса прозрачности для синего и зеленого света. Это то, что позволяет нашей системе отправлять и получать данные на большие расстояния".

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"Самым сложным при разработке LUMA было убедиться, что он может отправлять данные на достаточно большие расстояния и надежно работать в любых условиях. Поскольку свет обычно очень быстро распространяется под водой, было трудно найти способ передавать сообщения на расстояние 50 или 100 метров. Нам потребовалось много времени, чтобы разработать приемник, достаточно чувствительный, чтобы улавливать крошечные световые импульсы даже издалека".

Модем может работать на глубине до 6000 метров от поверхности океана. Он заключен в прозрачный пластик, поэтому не разрушается под экстремальным давлением воды.

Система уже была протестирована в Тихом океане на глубине 4280 метров учеными из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера в Германии.

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