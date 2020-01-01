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Тренды YouTube: Гент – Динамо. Лига Чемпионов и Элджей - Lamborghini Countach

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В тренде - спорт и музыка.

Гент – Динамо. Лига Чемпионов

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Команда Мирчи Луческу вновь стоит перед Рубиконом. Путь в груповой раунд Лиги Чемпионов преградил бельгийский Гент. С чем украинская команда приехала в гости к команде украинцев? Яремчук, Пластун и Безус в обойме Гента и готовы приложить все усилия, чтобы остановить киевлян.

Элджей - Lamborghini Countach

За последние несколько лет рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, прочно вошел в список одних из самых успешных артистов шоу-бизнеса. Он не стесняется своей роскошной жизни и дарит дорогие автомобили своим близким. А теперь рэпер решил порадовать поклонников и объявил о розыгрыше Lamborghini Countach, который он снял в последнем одноименном клипе.

Напомним, ранее в тренды попали “Прожарка“ Тимати и Путешествуем по Франции на самолете.

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Теги: видео, тренды YouTube
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