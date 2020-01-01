В Картах Google отметят районы с коронавирусом

На картах покажут районы, где больше всего заражений COVID-19.

Более миллиарда человек обращаются к Google Maps за важной информацией о том, как добраться с места на место, особенно во время пандемии, когда на первом месте стоят вопросы безопасности. Такие функции, как популярное время и оживленная жизнь, оповещения о COVID-19 в пути и контрольно-пропускные пункты COVID в навигационной системе, были разработаны, чтобы помочь пользователям оставаться в безопасности

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На этой неделе Google представила слой COVID в Картах - инструмент, который показывает важную информацию о случаях COVID-19 в регионе, чтобы можно было принимать более обоснованные решения о том, куда идти и что делать.

Когда вы открываете Карты Google, нажмите кнопку слоев в правом верхнем углу экрана и нажмите “Информация о COVID-19“. Затем вы увидите среднее количество новых случаев COVID на 100 000 человек за семь дней для той области карты, которую вы просматриваете, и метку, указывающую, растет или уменьшается количество случаев заболевания. Цветовое кодирование также помогает легко различать плотность новых дел в области. Данные об актуальных случаях болезни видны на уровне страны для всех 220 стран и территорий, поддерживаемых Google Maps, а также данные на уровне штата или провинции, округа и города, если таковые имеются.

Районы с ростом заболеваний будут отмечаться на карте google

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Данные, представленные в слое COVID, поступают из нескольких авторитетных источников, включая Johns Hopkins, New York Times и Wikipedia. Эти источники получают данные от организаций общественного здравоохранения, таких как Всемирная организация здравоохранения, правительственных министерств здравоохранения, а также государственных и местных агентств здравоохранения и больниц. Многие из этих источников уже содержат информацию о случаях COVID в Поиске, и теперь их переносят на Карты Google.

Новые функции в Google Maps появятся на Android и iOS на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Карты Google отметили 15-летие новым дизайном.