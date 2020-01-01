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Western Digital выпустил самый емкий жесткий диск для наблюдения

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Western Digital анонсировала расширенное семейство решений для хранения данных WD Purple™, включая самый емкий на рынке жесткий диск для наблюдения на 18 ТБ.
Western Digital выпустил новые накопители
Western Digital выпустил новые накопители
wd

Новый жесткий диск для наблюдения на 18 ТБ предназначен для видеорегистраторов и аналитики данных. В линейку также входит MicroSD емкостью 1 ТБ для камер с поддержкой ИИ. Диски WD Purple оптимизированы, чтобы уменьшить потерю кадров и пикселизацию, улучшить общее воспроизведение видео и круглосуточный стриминг — от записи до резервного копирования и долговременного хранения. 

WD Purple 18 ТБ
WD Purple 18 ТБ
wd

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WD Purple 18 ТБ  предназначен для видеорегистраторов и устройств видеоаналитики, а также девайсов с графическим процессором для работы в режиме реального времени и пост-обработки. Имея на 28% больше емкости, чем у предыдущего поколения, новый диск емкостью 18 ТБ имеет свободное место для хранения видео, референсов и метаданных, чтобы извлечь из алгоритмов ИИ максимум пользы. Накопители WD Purple емкостью от 8 ТБ до 18 ТБ оснащены технологией AllFrame AI, которая позволяет записывать до 64 камер высокой четкости, а также дополнительно 32 потока для аналитики глубокого обучения. 

WD Purple 1TB microSD
WD Purple 1TB microSD
wd

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WD Purple 1TB microSD предназначен для AI-камер, основного или резервного хранения данных. Продукт основан на передовой 96-слойной технологии 3D NAND от Western Digital и обеспечивает сочетание сверхвысокой долговечности до 500 циклов P/E и поставляется с емкостью 1 ТБ, 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ, 64 ГБ и 32 ГБ. Карта устойчива к атмосферным воздействиям, влаге и выдерживает температуры от -25 ° до 85 ° C. В совместимых камерах монитор исправности карты позволяет потребителям определять оставшийся ресурс и необходимость обслуживания.

Карты памяти microSD WD Purple 18 ТБ и WD Purple 1 ТБ поступят в продажу в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустила HDD на 18 ТБ.

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Теги: Western Digital, HDD
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