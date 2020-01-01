Western Digital выпустил самый емкий жесткий диск для наблюдения

Western Digital анонсировала расширенное семейство решений для хранения данных WD Purple™, включая самый емкий на рынке жесткий диск для наблюдения на 18 ТБ.

Новый жесткий диск для наблюдения на 18 ТБ предназначен для видеорегистраторов и аналитики данных. В линейку также входит MicroSD емкостью 1 ТБ для камер с поддержкой ИИ. Диски WD Purple оптимизированы, чтобы уменьшить потерю кадров и пикселизацию, улучшить общее воспроизведение видео и круглосуточный стриминг — от записи до резервного копирования и долговременного хранения.

WD Purple 18 ТБ wd

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WD Purple 18 ТБ предназначен для видеорегистраторов и устройств видеоаналитики, а также девайсов с графическим процессором для работы в режиме реального времени и пост-обработки. Имея на 28% больше емкости, чем у предыдущего поколения, новый диск емкостью 18 ТБ имеет свободное место для хранения видео, референсов и метаданных, чтобы извлечь из алгоритмов ИИ максимум пользы. Накопители WD Purple емкостью от 8 ТБ до 18 ТБ оснащены технологией AllFrame AI, которая позволяет записывать до 64 камер высокой четкости, а также дополнительно 32 потока для аналитики глубокого обучения.

WD Purple 1TB microSD wd

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WD Purple 1TB microSD предназначен для AI-камер, основного или резервного хранения данных. Продукт основан на передовой 96-слойной технологии 3D NAND от Western Digital и обеспечивает сочетание сверхвысокой долговечности до 500 циклов P/E и поставляется с емкостью 1 ТБ, 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ, 64 ГБ и 32 ГБ. Карта устойчива к атмосферным воздействиям, влаге и выдерживает температуры от -25 ° до 85 ° C. В совместимых камерах монитор исправности карты позволяет потребителям определять оставшийся ресурс и необходимость обслуживания.

Карты памяти microSD WD Purple 18 ТБ и WD Purple 1 ТБ поступят в продажу в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустила HDD на 18 ТБ.