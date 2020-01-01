Трансляция онлайн-презентации Galaxy Unpacked для фанов

На презентации Unpacked для настоящих фанов компания представит новые устройства Galaxy.

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Камера, о которой вы мечтаете, теперь в совершенно новом Galaxy. На презентации Unpacked для настоящих фанов компания представит новые устройства Galaxy, которые были созданы благодаря взаимодействию Samsung с поклонниками бренда во всем мире.