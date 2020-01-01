Искусственный интеллект YouTube будет блокировать видео не для детей

Новый ИИ компании будет бороться с неподходящими видео.

YouTube начнет использовать искусственный интеллект для автоматического добавления возрастных ограничений к видео "в ближайшие месяцы", - заявила компания во вторник.

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В настоящее время сайт полагается на рецензентов, которые отмечают видео, неприемлемые для зрителей младше 18 лет, но вскоре начнет использовать машинное обучение для обнаружения контента для проверки. Пользователи, загрузившие файлы, смогут обжаловать решения системы.

Кроме того, зрители, которые пытаются обойти ограничения, просматривая видео, встроенные на сторонние веб-сайты, будут перенаправлены на YouTube, где им нужно будет войти в систему, чтобы подтвердить, что они старше 18 лет.

"Это поможет гарантировать, что независимо от того, где видео обнаружено, оно будет доступно для просмотра только соответствующей аудитории", - говорится в сообщении компании.

Новые ограничения - это последний ответ YouTube на озабоченность по поводу защиты, которую он предоставляет молодым пользователям. На сайте разразилась серия скандалов, связанных с видео жестокого обращения с детьми, а в прошлом году он был оштрафован на 170 миллионов долларов за сбор личных данных детей без согласия их родителей.

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В августе прошлого года компания запустила веб-версию мобильного приложения YouTube Kids для детей до 13 лет, которое предлагает тщательно подобранный контент, функции родительского контроля и фильтрацию видео.

Новые автоматические ограничения будут обнаруживать контент на основной платформе, который считается неприемлемым для лиц младше 18 лет.

Недавние эксперименты YouTube с модерацией контента показывают, что автоматическая система приведет к тому, что возрастные ограничения будут иметь гораздо больше видео.

Во втором квартале этого года YouTube удалил рекордное количество видео после того, как усилил роль ИИ в своих усилиях по обзору контента. Нил Мохан, директор по продуктам компании, сообщил, что сайт недавно вернулся к использованию большего количества модераторов-людей. Но что касается возрастных ограничений, компания явно считает, что требуется больше ИИ.

Напомним, ранее сообщалось, что из YouTube хотят убрать весь детский контент.