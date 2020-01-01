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Опасна ли микроволновка с открытой дверцей: Эксперименты

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Разогреется ли бургер при открытой дверце микроволновки?

Каждый из нас слышал хоть раз предупреждение о том, что не стоит стоять у микроволновки с открытой дверкой, так как это вредно. И микроволны могут повлиять и на технику. 

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Но, так ли это на самом деле? А сможет ли микроволновка нагреть бургер без дверки? А если нет - значит ли, что это не опасно? А можно ли сделать так, чтобы бургер можно было нагреть на расстоянии 100 метров? 

Напомним, ранее блогеры показали,  что происходит с металлом в микроволновке.

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Теги: микроволновка, эксперименты
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