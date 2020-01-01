Обновление WatchOS 7 поломало умные часы Apple Watch

Пользователи жалуются на проблемы с GPS.

Согласно недавнему отчету, некоторые пользователи Apple Watch сообщают о потере данных GPS после обновления до watchOS 7. В отчетах утверждается, что при записи упражнения часы записывают только начальную точку. Пока эта проблема не затрагивает многих пользователей, но отчеты все еще появляются. Тем не менее, даже для тех, кто сообщает о проблеме, она началась после обновления до watchOS 7.

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Некоторые пользователи сообщают, что при использовании Apple Watch без iPhone для записи упражнений данные о маршруте GPS отсутствуют. Сотрудник Apple предложил пользователю закрыть все соответствующие настройки конфиденциальности, но это не решило проблему.

Судя по отчетам, эта проблема затрагивает часы Apple Watch Series 3, 4 и 5, которые поддерживают обновление watchOS 7. Некоторые пользователи говорят, что Apple сообщила им, что это проблема с приложением Strava, но другие говорят, что у нескольких приложений одна и та же проблема.

По мнению некоторых пользователей, отключение и повторное сопряжение часов решает проблему. Однако другие пользователи считают, что это усугубит проблему, поскольку вы потеряете все существующие данные приложения.

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"Я использовал упражнение "Прогулка на свежем воздухе" на своих часах, но на этот раз не взял с собой iPhone. Когда я вернулся и попытался загрузить активность в Strava, я получил предупреждение о том, что данных GPS / маршрута нет. Я проверил приложения "Фитнес" и "Здоровье", и действительно, на карте не было маршрута - только начальная точка", - жалуется один из пользователей.

"У меня такая же проблема после обновления до watchOS7 с моими Apple Watch Series 4 и iPhone 8 Plus ios14. Записан бег на открытом воздухе только с помощью часов, данные карты GPS недоступны, только начальная точка. Тем не менее, все другие показатели, такие как расстояние, прирост высоты и т. д., кажутся правильными", - добавляет еще один пользователь.

Компания Apple пока еще дала официальных комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple Watch научат предсказывать паническую атаку.