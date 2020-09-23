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Тренды YouTube: "Прожарка" Тимати и Путешествуем по Франции на самолете

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В тренде - ТВ-шоу и тревел-влог.

"Прожарка" Тимати. Специальный гость - Баста. Версия БЕЗ ЦЕНЗУРЫ!

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2020 год стал непростым для Тимати — успешный рэпер и бизнесмен объявил об уходе из своей же империи Black Star и о перезапуске своей карьеры. А тут ещё придётся выслушивать жёсткие шутки от молодых комиков! Но Тимати пришёл на хейт-шоу с осознанным желанием полностью отпустить своё прошлое. И это удастся легче, если хорошо над ним посмеяться!

Путешествуем по Франции на частном самолёте. Большой Выпуск

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Тревел-блогер Антон Птушкин попал в аэропорт Борисполь спустя полгода после последнего путешествия. На этот раз он полетел во Францию, чтобы совершить путешествие на частном самолете. 

Напомним, ранее в тренды попали Алина Гросу развелась с мужем и Comment Out #25.

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Теги: видео, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Яроcлав    23.09.2020, 20:49
Оценка:  +3
Яроcлав
А тимати пидaрac, или чурка?
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