Тренды YouTube: "Прожарка" Тимати и Путешествуем по Франции на самолете

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"Прожарка" Тимати. Специальный гость - Баста. Версия БЕЗ ЦЕНЗУРЫ!

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2020 год стал непростым для Тимати — успешный рэпер и бизнесмен объявил об уходе из своей же империи Black Star и о перезапуске своей карьеры. А тут ещё придётся выслушивать жёсткие шутки от молодых комиков! Но Тимати пришёл на хейт-шоу с осознанным желанием полностью отпустить своё прошлое. И это удастся легче, если хорошо над ним посмеяться!

Путешествуем по Франции на частном самолёте. Большой Выпуск

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Тревел-блогер Антон Птушкин попал в аэропорт Борисполь спустя полгода после последнего путешествия. На этот раз он полетел во Францию, чтобы совершить путешествие на частном самолете.

Напомним, ранее в тренды попали Алина Гросу развелась с мужем и Comment Out #25.