В Сеть утекла дата анонса iPhone 12

Телефон покажут в октябре.

Apple, возможно, готовится провести 13 октября свое следующее специальное мероприятие для iPhone 12.

Ожидается, что Apple проведет второе специальное мероприятие в не столь отдаленном будущем, но неясно, когда оно состоится. По словам информатора, связавшегося с AppleInsider, Apple проведет мероприятие во вторник, 13 октября, а предварительные заказы начнутся в следующую пятницу, 16 октября.

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Утечка произошла от инсайдера одного из мобильных операторов в Нидерландах. Хотя нет конкретных доказательств, подтверждающих дату события, IP-адрес сообщения находится в диапазоне, контролируемом корпоративной сетью оператора.

Между тем, в других странах Европы другой оператор готовится к запуску продукта Apple и также ожидает подключения к сети 5G. Как сообщает MacRumors, во внутренней презентации BT и EE генеральный директор British Telecom Марк Аллера заявил, что Apple близка к запуску iPhone 5G через “несколько дней“.

“Мы всего в нескольких днях от следующего крупного запуска Apple, iPhone 5G, который станет огромным толчком для развития 5G“, - сказал Аллера сотрудникам. “Команды во всех подразделениях весь год готовились к тому, чтобы выиграть этот запуск и стать для Apple партнером номер один в Европе“.

Во время презентации старший вице-президент Apple по программному обеспечению и услугам в Интернете Эдди Кью выступил в коротком ролике, поздравив EE с тем, что она стала первым оператором, предлагающим потребителям тарифные планы для смартфонов, которые объединены с несколькими услугами Apple. Неясно, упоминал ли Кью 5G, но, учитывая склонность Apple к секретности, это кажется крайне маловероятным.

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Ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 min», каждый из которых будет оснащен 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экраном. К ним, вероятно, присоединится 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Слухи указывают на то, что iPhone 12 имеет две 12-мегапиксельные камеры по сравнению с моделями Pro, имеющими три, причем в последних также предполагается наличие датчиков LiDAR для глубины, обеспечивающих расширенные функции AR и фотографии.

Ожидается, что все модели будут иметь поддержку 5G, хотя все еще остается под вопросом, как это будет работать. Хотя все модели, скорее всего, будут включать поддержку диапазонов ниже 6 ГГц, есть предположения, что только определенные модели будут поддерживать высокоскоростной элемент mmWave.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple перенесла продажи iPhone 12.