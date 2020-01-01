LG запатентовал мини-компьютер с выдвижным дисплеем

Компания запатентовала оригинальное и компактное устройство с выдвижным OLED-дисплеем.

Гибкие дисплеи все чаще используются в электронных продуктах. Например, несколько моделей складных смартфонов были представлены такими производителями, как Samsung, Huawei и Motorola. Компания LG еще не выпустила складной телефон, но корейский производитель анонсировал несколько телефонов с двумя экранами, в том числе недавно представленный LG Wing. В то же время был опубликован тизер разрабатываемого выдвижного смартфона. Кроме того, LG занимается разработкой и производством больших выдвижных дисплеев, часто предназначенных для делового рынка.

Например, в 2017 году компания уже показывала прозрачную и раскатывающуюся OLED-панель размером не менее 77 дюймов. LG Electronics также была первым производителем, представившим в начале 2019 года 65-дюймовый раскладной телевизор. Новый патент показывает, что LG разрабатывает больше таких инновационных устройств отображения.

В конце 2019 года LG Electronics подала заявку на патент в USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам) на “Электронное устройство“. Документация была опубликована 1 сентября 2020 года и описывает электронное устройство с выдвижным OLED-дисплеем.

Электронное устройство имеет прямоугольный корпус с вращающейся внутренней рамкой, в которой хранится широкий сворачивающийся дисплей. Это OLED-панель, хотя LG оставляет возможность использовать другие типы панелей дисплея, такие как LCD (жидкокристаллический дисплей), PDP (плазменный дисплей) или FED (полевой эмиссионный дисплей).

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Кнопка питания находится в верхней части устройства. Как только оно включается, отображается главный экран. К сожалению, более подробная информация об интерфейсе и вариантах подключения отсутствует. Вероятно, вы сможете подключить это устройство к Интернету и другим интеллектуальным устройствам, таким как смартфон или телевизор.

Сверху также расположено светопропускающее стеклянное окно с дополнительным дисплеем. На этом маленьком вытянутом дисплее может отображаться контент, аналогичный тому, что на свертывающем экране.

Спереди посередине расположена широкая кнопка для разблокировки сворачивающегося дисплея. Он выполнен немного толще, чем панель дисплея, поэтому пользователи могут держать его, чтобы вручную вытащить дисплей, как указано в описании патента. В качестве альтернативы также говорится о добавлении двух физических кнопок, которые позволяют управлять процессом развертывания и развертывания. Эти кнопки расположены рядом с дополнительным дисплеем.

На передней панели также есть две кнопки управления, которые, помимо прочего, служат для регулировки громкости. Кроме того, в устройстве со сворачивающимся дисплеем от LG есть камера, которая расположена внизу и может снимать как фото, так и видео.

Вдобавок LG, похоже, видит возможность снабдить мобильное устройство стилусом. Вы можете хранить его сбоку устройства. Судя по приложенным изображениям, общая ширина дисплея всего на один сантиметр больше самого стилуса. В общем, это очень компактное устройство, которое можно легко носить с собой.

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Пользователь может определить, насколько далеко выдвинут экран. На сворачиваемый дисплей нанесен невидимый зигзагообразный узор с магнитным полем. В сочетании с датчиком Холла можно определить, насколько далеко развернут экран. Если дисплей только частично вытащен из корпуса, будет активирована только видимая часть дисплея, а соотношение сторон будет автоматически отрегулировано в соответствии с размером развернутого экрана.

Вы можете сложить экран обратно в корпус, полностью развернув его, а затем снова слегка потянув, это активирует шарнир крыльев, после чего дисплей полностью скатывается обратно в корпус.

LG также, похоже, хочет использовать новый тип батареи, это полуцилиндрическая батарея, которая помещается во внутреннюю рамку. Плоская часть аккумулятора контактирует с плоской частью интерьера.

Наконец, также показан второй дизайн, на этот раз не кубический, а несколько более округлый дизайн с одной изогнутой поверхностью, на которой размещен вспомогательный дисплей. В эту модель также входит стилус, который можно хранить через отделение сбоку. Камера также установлена ​​на днище этой модели. Кнопка включения перенесена в сторону.

О сроках появления этого устройства пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft запатентовал планшет с тремя экранами.