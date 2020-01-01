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Много датчиков и большая батарея: Apple Watch Series 6 разобрали на части

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Часы умеренно сложно ремонтировать.
Разборка Apple Watch Series 6
Разборка Apple Watch Series 6
ifixit

Инженеры из iFixit заполучили новые Apple Watch Series 6 и разобрали устройство, чтобы узнать, насколько легко его отремонтировать.

Новые Apple Watch поставляются с рядом обновлений по сравнению с предыдущей моделью, включая новый 64-битный двухъядерный Apple S6 SiP (система в комплекте) и обновленные датчики ЭКГ, кислорода в крови и многое другое.

Разборка Apple Watch Series 6
Разборка Apple Watch Series 6
ifixit

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Устройство выпускается в двух размерах: 40 мм и 44 мм, из которых разобрана модель большего размера на 44 мм.

Когда iFixit разбирает устройство, они выставляют ему оценку от 1 до 10 за то, насколько легко это устройство ремонтировать, 1 означает, что его очень сложно отремонтировать, а 10 означает, что его легко отремонтировать.

Разборка Apple Watch Series 6
Разборка Apple Watch Series 6
ifixit

Новым Apple Watch Series 6 удалось набрать 6 баллов из 10, это означает, что устройство умеренно сложно ремонтировать. Экран и аккумулятор можно заменить без особых проблем, в часах также есть крошечные винты, которые сложно удалить. В устройстве также есть ряд гибких кабелей, которые необходимо припаять к микросхеме, это не самое простое дело.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы украинские цены на Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и iPad Air.

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Теги: Apple Watch Series 6, iFixit
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