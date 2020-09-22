Тренды YouTube: Алина Гросу развелась с мужем и Comment Out #25

В тренде - интервью и интернет-шоу.

Алина Гросу развелась с мужем: что помешало семейному счастью – эксклюзивное интервью

Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 6 и Кто сверху Выпуск 3

Пчелка снова одинока! Алина Гросу разошлась с мужем, с которым прожила менее года. Почему московский мужчина оказался плохой партией для Гросу? Смотрите эксклюзивное интервью.

Comment Out #25 / Даня Милохин х Дина Саева

Читай также: Тренды YouTube: Элджей & MORGENSHTERN - Lollipop и Кто сверху 2020

Даня Милохин и Дина Саева участвуют в новом выпуске Comment Out.

Правила шоу Comment Out: На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, ранее в тренды попали Главное медиа белорусского протеста и MORGENSHTERN & Тимати.