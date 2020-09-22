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Тренды YouTube: Алина Гросу развелась с мужем и Comment Out #25

Комментариев: 8
В тренде - интервью и интернет-шоу.

Алина Гросу развелась с мужем: что помешало семейному счастью – эксклюзивное интервью

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Пчелка снова одинока! Алина Гросу разошлась с мужем, с которым прожила менее года. Почему московский мужчина оказался плохой партией для Гросу? Смотрите эксклюзивное интервью.

Comment Out #25 / Даня Милохин х Дина Саева

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Даня Милохин и Дина Саева участвуют в новом выпуске Comment Out. 

Правила шоу Comment Out: На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, ранее в тренды попали Главное медиа белорусского протеста и MORGENSHTERN & Тимати.

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Теги: видео, тренды YouTube
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Комментариев (8)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  22.09.2020, 20:50
Оценка:  0
гость
20-41 да Вы что? БМ надо писать про всякую срань, дрянь, бухань, наркомань, короче нужен хаос, запугивания, страшилки и т.д.
гость  (аноним)  22.09.2020, 20:49
Оценка:  +1
гость
Даня и Дина не евреи?
гость  (аноним)  22.09.2020, 20:45
Оценка:  0
гость
А шо за муж у неё был? Мож п.и...д..а...р...о...к? Плохо штрикал?
oca  (аноним)  22.09.2020, 20:41
Оценка:  +1
oca
Зачем нам про нее писать, совершенно не интересно. Многие будут поливать ее грязью. А я помню, что это мажорка, которую родители везде пропихивали. Пишите, пожалуйста про талантливых или про веселое или про загадочное.
гость  (аноним)  22.09.2020, 20:22
Оценка:  -2
гость
Промосковская потаскушка

Как хорошо, что Украина послала накуй всю эту мацкавитскую падаль, а ВСУ удобряют украинские черноземы мацкавитскими выблядками!
гость  (аноним)  22.09.2020, 12:06
Оценка:  -2
гость
Ущербное лишнехромосомное, ты опять сбежало с Павловской больницы?Брысь в палату №6,там тебя ждут Наполеон и другие знаменитости, там и будешь молиться.
гость  (аноним)  22.09.2020, 12:02
Оценка:  -1
гость
Алина, и как тебе В-52 в небе Украины, с ядерным оружием, от наших дорогих американских братьев?!
Зачетный перформанс, правда??!

СЛАВА АМЕРИКАНСКИМ БРАТЬЯМ! СЛАВА МЕТОДИЧКАМ ГОСДЕПА! СМЕРТЬ МАЦКАВИТАМ
гость  (аноним)  22.09.2020, 12:00
Оценка:  -1
гость
АЛИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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