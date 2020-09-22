Тренды YouTube: Алина Гросу развелась с мужем и Comment Out #25
Алина Гросу развелась с мужем: что помешало семейному счастью – эксклюзивное интервью
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Пчелка снова одинока! Алина Гросу разошлась с мужем, с которым прожила менее года. Почему московский мужчина оказался плохой партией для Гросу? Смотрите эксклюзивное интервью.
Comment Out #25 / Даня Милохин х Дина Саева
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Даня Милохин и Дина Саева участвуют в новом выпуске Comment Out.
Правила шоу Comment Out: На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.
Напомним, ранее в тренды попали Главное медиа белорусского протеста и MORGENSHTERN & Тимати.
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Полная версия правил
Как хорошо, что Украина послала накуй всю эту мацкавитскую падаль, а ВСУ удобряют украинские черноземы мацкавитскими выблядками!
Зачетный перформанс, правда??!
СЛАВА АМЕРИКАНСКИМ БРАТЬЯМ! СЛАВА МЕТОДИЧКАМ ГОСДЕПА! СМЕРТЬ МАЦКАВИТАМ
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!