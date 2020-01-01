Что произойдет с розой в кислоте: Эксперименты

Также проверят в кислотах и другие предметы.

Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты

Блогеры из Live today проверили, какая кислота окажется самой сильной в противостоянии с розой, металлической ложкой, куриной лапкой и другими необычными предметами.

Как думаете в какой кислоте розе будет комфортнее всего, а в какой цветок расплавится первым?

Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.