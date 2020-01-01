Что произойдет с розой в кислоте: Эксперименты
Также проверят в кислотах и другие предметы.
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Блогеры из Live today проверили, какая кислота окажется самой сильной в противостоянии с розой, металлической ложкой, куриной лапкой и другими необычными предметами.
Как думаете в какой кислоте розе будет комфортнее всего, а в какой цветок расплавится первым?
Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.
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