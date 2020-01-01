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Что произойдет с розой в кислоте: Эксперименты

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Также проверят в кислотах и другие предметы.
Что произойдет с розой в кислоте: Эксперименты

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Блогеры из Live today проверили, какая кислота окажется самой сильной в противостоянии с розой, металлической ложкой, куриной лапкой и другими необычными предметами.

Как думаете в какой кислоте розе будет комфортнее всего, а в какой цветок расплавится первым?

Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.

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Теги: видео, эксперименты
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