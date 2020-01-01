Microsoft готовит большое обновление Windows 10 в октябре

В одном большом пакете соберут множество мелких исправлений.

Microsoft выпустит второе полугодовое обновление Windows 10 в следующем месяце, в основном это будут мелочи в большом пакете.

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Эта версия Windows 10 является первой, в которой предустановлен новый браузер Edge на основе Chromium. Он может похвастаться функцией коллекций, которая легко захватывает и сохраняет фрагменты веб-страниц в прокручиваемом окне в правой части экрана. Просто перетащите страницу в окно и просматривайте в любое время или отправьте сохраненные элементы в Word или Excel.

Вертикальные вкладки браузера упрощают наблюдение за большим количеством открытых страниц. Умная копия сохраняет фрагменты вместе с их форматированием, включая изображения, ссылки и стили текста.

Edge также имеет встроенную функцию предотвращения отслеживания и блокирует нежелательные программы.

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Еще обновление Windows 10 имеет обновленную функцию Alt + Tab, которая традиционно использовалась для переключения между открытыми приложениями. Теперь он может перемещаться по нескольким из последних используемых вкладок в браузере Edge.

Обновилось и меню "Пуск". Функциональность в основном остается прежней, но пользователи заметят более чистый вид, подчеркнутый новыми, просто разработанными значками для приложений, полупрозрачным фоном на плитках и опциями для светлых и темных тем.

Обновление будет доступно для всех в следующем месяце, но зарегистрированные участники программы предварительной оценки Windows могут получить копии прямо сейчас.

Microsoft также представила новые функции для приложения Your Phone. В настоящее время программа позволяет пользователям Android отображать экран своего телефона на настольном ПК.

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Теперь доступна большая интеграция между телефоном и ПК. Пользователи также смогут просматривать ссылки, изображения и заметки, полученные со своих телефонов, на своих настольных компьютерах. Нажав кнопку "Поделиться", выбрав "Сопутствующее приложение для вашего телефона", вы перенесете изображения и файлы на компьютер с Windows 10.

Кроме того, теперь контактами можно легко делиться между устройствами. На рабочий стол приложения "Ваш телефон" будет добавлен новый раздел "Контакты". При выборе контактов отобразятся номера телефонов, адреса электронной почты, а также адреса для дома и работы. Вы можете отправить текстовое сообщение или позвонить из приложения. Планируется также обновление внешнего вида приложения "Ваш телефон".

Напомним, ранее сообщалось, что октябрьское обновление 2019 года Windows 10 оказалось самым неудачным.