Google изменит логотип почтовика Gmail

Логотип станет проще в визуальном плане.

В июле было объявлено о большом обновлении Gmail, в котором чат, встречи и комнаты стали единым центром. Теперь это доступно для корпоративных клиентов G Suite, а во всех личных аккаунтах уже есть отдельная вкладка Meet. После этих объявлений компания готовит реконструкцию Gmail, и она начинается с нового значка, если верить тизеру, который показал Google.

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Судя по изображению, ясно, что компания по крайней мере работает над новым логотипом. В этом нет ничего удивительного; В феврале Google Maps значительно упростил свой логотип до булавки, состоящей из четырех цветов компании. Google Фото в июне также потеряли свою форму - вертушку. Большинство сервисов Google постепенно получают новые значки, отражающие этот четырехцветный бренд.

Что касается самого логотипа, этот технический рисунок, вероятно, показывает, как устроен новый значок Gmail. Мы отчетливо видим букву "M", но значок конверта (часть текущего значка, который датируется 2013 годом) явно не присутствует.

Если говорить о современном внешнем виде, то это нераскрашенный рисунок. Но если мы посмотрим на другие значки, Gmail, скорее всего, будет включать синий, зеленый, желтый и красный цвета. Сервис долгое время был именно красным, но акценты в продуктах Google значительно уменьшились.

Логотипы Google включают четыре цвета, кроме Gmail google

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Исторически сложилось так, что для Google новые логотипы сопровождались более широким изменением дизайна услуг. Так что нетрудно представить, что Gmail в какой-то степени подвергнется такому же изменению в ближайшие месяцы.

В июне Google объявил, что Meet, который станет бесплатным для всех пользователей, появится в Gmail для Android и iOS в качестве специального раздела. На конференции разработчиков Cloud Next месяц спустя компания представила вкладки для чата и комнат, а также возможность совместной работы над Документами в Gmail.

Все эти новые функции, наряду с интеграцией задач, были дополнительными, и благодаря им Gmail стал больше, чем традиционный почтовый клиент. Тем не менее, несмотря на многочисленные возможности, появившиеся на протяжении многих лет, Google существенно не изменил основные функции рассылки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились изображения нового интерфейса почты Gmail.