Героя реалити-шоу отправят в космос

В шоу выберут одного претендента на полет к МКС.

Реалити-ТВ только что вышло на новый уровень. А этот уровень находится примерно в 400 км от Земли. Анонсировано новое шоу, призом которого является поездка на Международную космическую станцию.

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Deadline.com был первым, кто сообщил о новом шоу, возглавляемом продюсерской компанией Space Hero, основанной Томасом Ремером и Деборой Сасс и возглавляемой бывшим главой News Corp Europe Марти Помпадуром.

Шоу будет международным, и на нем отберут первого астронавта, который полетит на Международную космическую станцию. Победитель получит подготовку перед запуском на МКС и проведет 10 дней на орбите.

Есть еще много неизвестных деталей, например, как выбранный астронавт попадет на космическую станцию. Скорей всего, его отправят на ракете одной из частных компания. Также не известно, какой канал будет транслировать реалити-шоу.

"Когда мы с Томасом начали это предприятие, мы очень четко понимали, что ничего подобного на планете нет. Сегодня мы начали нашу миссию по поиску нашего партнера по распространению и готовы перейти к следующему этапу и заинтересовать мир Space Hero", - говорится в заявлении Сасс.

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Прием заявок на участие в шоу откроется 12 апреля 2021 года, по словам Space Hero, что также является 60-летием первого полета человека в космос Юрия Гагарина.

Шоу начнет транслироваться позже в 2021 году, а шестимесячная программа подготовки победителя состоится в 2022 году с запуском на МКС в начале 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил приватизировать МКС.