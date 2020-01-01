Официально: TikTok и WeChat забанят уже в воскресенье

Китайские программы не будут доступны на территории США.

Сегодня утром 18 сентября, Министерство торговли США объявило, что потребует от магазинов мобильных приложений удалить популярные приложения для социальных сетей TikTok и WeChat. Новые пользователи не смогут загружать эти приложения, и хотя существующие пользователи по-прежнему смогут использовать свои существующие приложения, установленные на их телефонах, установка новых обновлений невозможна. Кроме того, Министерство торговли также запрещает любые платежные операции через WeChat в Соединенных Штатах.

Читай также: США ввели санкции против TikTok и WeChat

Запреты вступят в силу в воскресенье, 20 сентября.

Эти решения соответствуют распоряжению, подписанному президентом Трампом 6 августа, в котором ByteDance и Tencent, соответствующие владельцы TikTok и WeChat, были уведомлены о намерении правительства заблокировать доступ к их продуктам из-за предполагаемых опасений по поводу национальной безопасности.

Это распоряжение ускорило последние несколько недель лихорадочных сделок, направленных на то, чтобы избежать закрытия TikTok, обсуждения, которые продолжаются и не завершены. На сегодняшний день Oracle и Walmart все еще ведут переговоры с Белым домом, Министерством финансов и ByteDance, чтобы прийти к соглашению, которое будет приемлемо для президента. Китай также имеет право одобрить продажу TikTok.

Читай также: Трамп: сделки с TikTok пока нет из-за опасений по поводу безопасности

В течение последних нескольких недель администрация продвигала политику, известную как "Чистая сеть", направленную на устранение иностранного вмешательства в приложения и облачную инфраструктуру, на которых базируются американские технологии. Эта политика призывает к удалению определенных приложений, суверенитету данных над американскими пользовательскими данными в США, инфраструктуре мобильной сети, построенной на "чистом" оборудовании, и множеству других мер по созданию "чистой" вычислительной среды для граждан США. Хотя эта политика касается широкого спектра, их явной целью был Китай, судя по выступлениям официальных лиц администрации.

TikTok и WeChat - не единственные, о которых было объявлено об удалении приложений. В Индии одно из самых популярных платежных приложений в стране - Paytm - было удалено из Google Play Store за "неоднократные нарушения правил". У приложения десятки миллионов пользователей в месяц. В конце июня страна также объявила список из 59 приложений, разработанных китайскими компаниями, которые будут запрещены, включая TikTok.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США.