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Официально: TikTok и WeChat забанят уже в воскресенье

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Китайские программы не будут доступны на территории США.
Программы будут запрещены
Программы будут запрещены
aljazeera.com

Сегодня утром 18 сентября, Министерство торговли США объявило, что потребует от магазинов мобильных приложений удалить популярные приложения для социальных сетей TikTok и WeChat. Новые пользователи не смогут загружать эти приложения, и хотя существующие пользователи по-прежнему смогут использовать свои существующие приложения, установленные на их телефонах, установка новых обновлений невозможна. Кроме того, Министерство торговли также запрещает любые платежные операции через WeChat в Соединенных Штатах.

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Запреты вступят в силу в воскресенье, 20 сентября.

Эти решения соответствуют распоряжению, подписанному президентом Трампом 6 августа, в котором ByteDance и Tencent, соответствующие владельцы TikTok и WeChat, были уведомлены о намерении правительства заблокировать доступ к их продуктам из-за предполагаемых опасений по поводу национальной безопасности.

Это распоряжение ускорило последние несколько недель лихорадочных сделок, направленных на то, чтобы избежать закрытия TikTok, обсуждения, которые продолжаются и не завершены. На сегодняшний день Oracle и Walmart все еще ведут переговоры с Белым домом, Министерством финансов и ByteDance, чтобы прийти к соглашению, которое будет приемлемо для президента. Китай также имеет право одобрить продажу TikTok.

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В течение последних нескольких недель администрация продвигала политику, известную как "Чистая сеть", направленную на устранение иностранного вмешательства в приложения и облачную инфраструктуру, на которых базируются американские технологии. Эта политика призывает к удалению определенных приложений, суверенитету данных над американскими пользовательскими данными в США, инфраструктуре мобильной сети, построенной на "чистом" оборудовании, и множеству других мер по созданию "чистой" вычислительной среды для граждан США. Хотя эта политика касается широкого спектра, их явной целью был Китай, судя по выступлениям официальных лиц администрации.

TikTok и WeChat - не единственные, о которых было объявлено об удалении приложений. В Индии одно из самых популярных платежных приложений в стране - Paytm - было удалено из Google Play Store за "неоднократные нарушения правил". У приложения десятки миллионов пользователей в месяц. В конце июня страна также объявила список из 59 приложений, разработанных китайскими компаниями, которые будут запрещены, включая TikTok.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США.

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