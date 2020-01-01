Что такое правило рычага: Эксперименты

Можно ли перевернуть Землю при помощи рычага?

Как работает правила рычага? Действительно ли равновесие означает одинаковый вес? И где трудились первые механики?

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А также: при каких условиях могла бы осуществиться идея из легендарной фразы Архимеда "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю"?

Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.

Напомним, ранее блогер показал, что такое атмосферное давление.