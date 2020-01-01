Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что такое правило рычага: Эксперименты

Комментариев: 0
Можно ли перевернуть Землю при помощи рычага?
Что такое правило рычага: Эксперименты

Как работает правила рычага? Действительно ли равновесие означает одинаковый вес? И где трудились первые механики?

Читай также: Что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку: Эксперименты

А также: при каких условиях могла бы осуществиться идея из легендарной фразы Архимеда "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю"?

Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.

Напомним, ранее блогер показал, что такое атмосферное давление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь