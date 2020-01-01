Что такое правило рычага: Эксперименты
Как работает правила рычага? Действительно ли равновесие означает одинаковый вес? И где трудились первые механики?
Читай также: Что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку: Эксперименты
А также: при каких условиях могла бы осуществиться идея из легендарной фразы Архимеда "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю"?
Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.
Напомним, ранее блогер показал, что такое атмосферное давление.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил