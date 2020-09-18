SpaceX отменил запуск спутников Starlink из-за проблем с ракетой
SpaceX отменила запуск нового парка интернет-спутников Starlink в четверг (17 сентября) из-за "проблемы восстановления", связанной с ракетой Falcon 9 миссии.
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Ракета SpaceX Falcon 9 должна была запустить 60 новых спутников Starlink для растущего мегакозвездия компании в 21:19 по Киеву в четверг с площадки 39A исторического космического центра Кеннеди NASA во Флориде. Но за 15 минут до запланированного старта SpaceX завершила миссию.
SpaceX не будет пытаться запустить в пятницу, 18 сентября, следующую доступную возможность, из-за ожидаемой плохой погоды в зоне приземления ступени. Новая дата еще не объявлена.
SpaceX не уточняет характер проблемы, но предположительно она связана с планом компании по восстановлению первой ступени двухступенчатой ракеты Falcon 9 путем посадки ее на дрон-корабль компании "Просто прочтите инструкции" в Атлантический океан. Для безопасной посадки необходима хорошая погода на плавучей посадочной площадке.
По данным 45-й метеорологической эскадрильи Космических сил США, у сегодняшнего запуска была 30% вероятность того, что плохая погода повлияет на взлет с площадки 39A.
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Посадка ракетных ускорителей Falcon 9 является ключевой частью плана SpaceX по снижению стоимости космических полетов при одновременном увеличении темпов запуска компании. Первый этап Falcon 9 в этой миссии уже дважды летал до этого года. В мае он запустил космическую миссию SpaceX Demo-2 для NASA, а в июле снова вылетел, чтобы доставить на орбиту южнокорейский военный спутник ANASIS-II.
В 2020 году SpaceX запустила 16 миссий, и этот полет под названием Starlink 12 станет 13-й миссией Starlink с 2019 года.
SpaceX запустила на орбиту более 700 спутников Starlink, чтобы создать огромную группировку, предназначенную для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет по всему миру. По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, компания изначально планирует построить группировку из 1400 спутников с ядром от 500 до 800, необходимых для первоначального обслуживания.
Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX прервал запуск Falcon 9 за секунду до старта.
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