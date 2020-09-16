В ролике Apple нашли намек на дату презентации Apple 12

В рекламном ролике нового iPad упоминается дата 30 сентября.

Во вторник на мероприятии Apple представила новые часы, iPad и iPad Air. И все, кто ожидал услышать о новых iPhone, остались разочарованы. Однако у Apple есть привычка намекать нам о будущих продуктах или любой возможной дате запуска. Так что было интересно увидеть даты, упомянутые в некоторых презентационных видео бренда.

Внимание привлекло видео об iPad во время презентации продукта. Здесь, как вы можете видеть, человек пишет "Срок сдачи 30 сентября" с помощью Apple Pencil на iPad.

During the #AppleEvent today... do we think this is a sign for when the iPhone announcement will be??!! 👀 pic.twitter.com/MhVcBMrDXZ — Jenna Ezarik (@jennaezarik) September 16, 2020

Также в календаре на 30 сентября было отмечено некое "Новое событие".

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Все это ясно говорит о том, что в ближайшие дни мы получим четкую дату запуска iPhone 12-й серии. Многочисленные отчеты также указывают на то, что поставки iPhone начнутся во второй половине октября этого года. Таким образом, для Apple имеет смысл представить продукты, начать принимать предварительные заказы и после этого заниматься доставкой на мировые рынки. Мы будем внимательно следить, чтобы выяснить, раскрыта ли уловка Apple или это был очередной блеф.

Сообщается, что Apple собирается пропустить важную функцию в новой серии iPhone 12. По имеющимся данным, на этой неделе начнется массовое производство iPhone новой серии. Но в отличие от того, что многие из нас ожидали, новые iPhone не будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Эта долгожданная функция, скорее всего, не появится в серии iPhone 12. На эту возможность намекнул надежный аналитик Джон Проссер. Он сказал: "120 Гц (кодовое имя: d6x) не использовались в массовом производстве".

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может объявить о запуске своего iPhone 12 в ближайшие дни.