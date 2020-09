В ролике Apple нашли намек на дату презентации Apple 12

Во вторник на мероприятии Apple представила новые часы, iPad и iPad Air. И все, кто ожидал услышать о новых iPhone, остались разочарованы. Однако у Apple есть привычка намекать нам о будущих продуктах или любой возможной дате запуска. Так что было интересно увидеть даты, упомянутые в некоторых презентационных видео бренда.

Внимание привлекло видео об iPad во время презентации продукта. Здесь, как вы можете видеть, человек пишет "Срок сдачи 30 сентября" с помощью Apple Pencil на iPad.

