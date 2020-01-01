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SpaceX запускает 60 интернет-спутников Starlink: Прямая трансляция

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Запуск намечен на 21:19.
SpaceX запустит еще одну партию спутников Starlink
SpaceX запустит еще одну партию спутников Starlink
spacex

17 сентября компания SpaceX запустит еще одну большую партию спутников Starlink на орбиту, и вы сможете наблюдать за происходящим в прямом эфире. 

Калифорнийская компания планирует разместить 60 интернет-спутников Starlink на своей ракете Falcon 9 с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде не ранее 21:19 по Киеву. 

Вы можете наблюдать за запуском в прямом эфире здесь.

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Сегодняшний полет, который SpaceX называет Starlink 12, на самом деле является 13-й большой партией спутников, запущенной компанией в космос. Тем не менее, компания систематически выводит с орбиты свою первоначальную партию из 60 спутников, запущенную в мае 2019 года. Это потому, что SpaceX всегда предназначалась для этой первоначальной партии как серии испытаний. К настоящему времени 26 из первоначальных спутников были выведены из орбиты, восемь находятся на убывающих орбитах, а еще 26 пока работают.

SpaceX надеется предоставить пользователям по всему миру высокоскоростной доступ в Интернет через мегасозвездие Starlink. Используя небольшой терминал (размером не больше ноутбука), пользователи на земле смогут подключаться к постоянно растущей сети. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал, что компании необходимо запустить от 500 до 800 спутников, чтобы начать развертывание обслуживания. 

На сегодняшний день SpaceX запустила на орбиту более 700 спутников, чтобы заполнить запланированную первоначальную группировку из 1440 космических аппаратов. SpaceX уже начала тестирование скорости своего космического интернет-сервиса, и первоначальные данные выглядят многообещающими. Инженеры компании заявили, что собранные на данный момент данные показывают, что сервис обеспечит высокую скорость загрузки, позволяя пользователям одновременно смотреть несколько фильмов в формате HD.  

По словам представителей SpaceX, широкополосный Интернет Starlink сейчас находится на стадии частного бета-тестирования, но он будет доступен для общественности, чтобы начать бета-тестирование в конце этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустил модифицированные спутники Starlink.

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Теги: SpaceX, Starlink
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