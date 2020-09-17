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Притягивается ли воздух магнитом: Эксперименты

Комментариев: 2
Можно ли обычным магнитом примагнитить воздух?

Если собрать весь воздух на Земле, он будет весить как гора Эверест. Или 10 метровый слой воды, распределенный по всей поверхности планеты. 

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Воздух преимущественно состоит из азота и кислорода. Но что, если полностью убрать азот? Тогда кислород будет неплохо магнититься, особенно, если его перед этим охладить и превратить в жидкость.

Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с царской водкой.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.09.2020, 17:04
Оценка:  0
гость
Ща придумают какой-то вирус из азота, и потом всем будет хана.
Vixerunt    17.09.2020, 16:35
Оценка:  +3
Vixerunt
-196 мороза и можете магнитить (правда это парамагнетик), а твёрдый кислород вообщ. синего цвета
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