Притягивается ли воздух магнитом: Эксперименты

Можно ли обычным магнитом примагнитить воздух?

Если собрать весь воздух на Земле, он будет весить как гора Эверест. Или 10 метровый слой воды, распределенный по всей поверхности планеты.

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Воздух преимущественно состоит из азота и кислорода. Но что, если полностью убрать азот? Тогда кислород будет неплохо магнититься, особенно, если его перед этим охладить и превратить в жидкость.

Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с царской водкой.