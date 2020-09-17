Притягивается ли воздух магнитом: Эксперименты
Можно ли обычным магнитом примагнитить воздух?
Если собрать весь воздух на Земле, он будет весить как гора Эверест. Или 10 метровый слой воды, распределенный по всей поверхности планеты.
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Воздух преимущественно состоит из азота и кислорода. Но что, если полностью убрать азот? Тогда кислород будет неплохо магнититься, особенно, если его перед этим охладить и превратить в жидкость.
Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с царской водкой.
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