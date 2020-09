Boeing рассекретил внешний вид космоплана X-37B

В Сети появилось видео, на котором секретный коспоплан X-37B открывает двери отсека. На нем показан X-37B в вертикальном положении с распахивающимися дверцами и началом развертывания солнечной батареи, которая формально вписывается в отсек. Не совсем ясно, когда впервые появился клип, но он использовался Boeing в рамках ежегодного съезда Ассоциации ВВС.

Читай также: Космос нас ждет: ТОП-10 аэрокосмических событий 2020 года

@DutchSpace заметила клип и постаралась немного увеличить видео для лучшего просмотра. По описанию грузовой отсек X-37B примерно равен размеру платформы большого пикапа. Отсек миниатюрного космического челнока - главная особенность, которая придает ему такую ​​высокую степень гибкости. За исключением нескольких экспериментальных технологий, очень мало известно о том, что высокоманевренный космический корабль выводил на орбиту в течение столь длительного периода времени, но в течение многих лет ходили слухи, что его также можно использовать для вывода на орбиту небольших "кубесатов", поддержки тестирования противоспутниковых технологий и многого другого.

I cropped the Boeing video a bit to show the X-37B deployment sequence a bit better, I hope @BoeingSpace releases the full video :) #X37B pic.twitter.com/jMrj7HZWZS