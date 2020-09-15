Boeing рассекретил внешний вид космоплана X-37B

Вид открытого отсека попал на видео.

В Сети появилось видео, на котором секретный коспоплан X-37B открывает двери отсека. На нем показан X-37B в вертикальном положении с распахивающимися дверцами и началом развертывания солнечной батареи, которая формально вписывается в отсек. Не совсем ясно, когда впервые появился клип, но он использовался Boeing в рамках ежегодного съезда Ассоциации ВВС.

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@DutchSpace заметила клип и постаралась немного увеличить видео для лучшего просмотра. По описанию грузовой отсек X-37B примерно равен размеру платформы большого пикапа. Отсек миниатюрного космического челнока - главная особенность, которая придает ему такую ​​высокую степень гибкости. За исключением нескольких экспериментальных технологий, очень мало известно о том, что высокоманевренный космический корабль выводил на орбиту в течение столь длительного периода времени, но в течение многих лет ходили слухи, что его также можно использовать для вывода на орбиту небольших "кубесатов", поддержки тестирования противоспутниковых технологий и многого другого.

I cropped the Boeing video a bit to show the X-37B deployment sequence a bit better, I hope @BoeingSpace releases the full video :) #X37B pic.twitter.com/jMrj7HZWZS — DutchSpace (@DutchSpace) September 15, 2020

Видео дает нам лучшее представление о том, насколько объемный отсек для размера корабля и как его солнечные панели и радиаторы помещаются внутри. Как и у космического корабля "Шаттл", большая часть конструкции космоплана включает в себя пустой объем. После развертывания системы солнечных панелей с помощью встроенного кронштейна остается достаточно места для хранения различной полезной нагрузки меньшего размера или даже относительно большей единичной полезной нагрузки.

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Этот свежий взгляд на X-37B появился всего через несколько дней после того, как Китай запустил и восстановил свой собственный небольшой многоразовый космический корабль, который, вероятно, очень похож на X-37B. Индия также работает над аналогичным потенциалом, а Россия разрабатывает собственные конструкции многоразовых беспилотных космических аппаратов.

Поскольку пространство становится все более доказанным домен ведения боевых действий, эти виды очень гибкой и многоразовые космических аппаратов будет взять на себя более преобладающей роли. Тем не менее, США сохраняют преимущество в этом отношении. На данный момент X-37B выходил на орбиту и возвращался на Землю пять раз, причем впервые он отправился в космос десять лет назад. Последняя миссия, завершившаяся год назад, длилась почти 780 дней. Сейчас идет шестая миссия.

Напомним, ранее сообщалось, что секретный американский орбитальный самолет установил рекорд длительности пребывания в космосе.