Microsoft утопил сервер ради эксперимента

Подводное размещение сервера оказалось более выгодным.

Microsoft завершила многолетний эксперимент с использованием подводного центра обработки данных размером с транспортный контейнер, размещенного на морском дне за пределами Шотландских Оркнейских островов. Компания извлекла из воды свое хранилище подводных данных Project Natick в начале лета и провела последние несколько месяцев, изучая центр обработки данных и воздух в нем, чтобы определить жизнеспособность модели.

Испытание сервера microsoft

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Результаты не только показали, что использование этих подводных центров обработки данных, кажется, хорошо работает с точки зрения производительности, но также показали, что серверы, содержащиеся в центре обработки данных, оказались в восемь раз более надежными, чем их аналоги на суше. Исследователи будут изучать, что именно было ответственно за этот более высокий уровень надежности, в надежде также передать эти преимущества на наземные серверные фермы для повышения производительности и эффективности по всем направлениям.

Среди других преимуществ - возможность работать с большей энергоэффективностью, особенно в регионах, где наземная сеть не считается достаточно надежной для устойчивой работы. Частично это связано с уменьшением потребности в искусственном охлаждении серверов, расположенных в пределах фермы данных, из-за условий на морском дне.

Испытание сервера microsoft

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Помимо этого, Microsoft заявляла о своих экологических инициативах. Чтобы добиться углеродной нейтральности, они экспериментировали со всеми видами возобновляемых источников энергии. Project Natick стоит на пороге этих амбициозных инициатив Microsoft. Команда Natick также заявила, что они используют ИИ для мониторинга серверов, а компьютеры внутри Natick могут использоваться для приложений машинного обучения, как и в любом другом центре обработки данных Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft установил дата-центр на дне моря.