Apple запатентовала защитный чехол для iPhone

Чехол защитит телефон во время падения.

Управление по патентам и товарным знакам США официально опубликовало серию из 67 новых патентов, выданных Apple Inc. Один из патентов заинтересовал специалистов. Патент описывает использование новых активных электромеханических материалов для защиты портативных электронных устройств. Более конкретно, настоящие варианты осуществления относятся к активным магнитореологическим или электроактивным полимерам, которые способны защищать портативные электронные устройства во время падения.

В современных защитных чехлах используются пассивные материалы, такие как пластик, кожа и т. д. Однако способность пассивных материалов полностью защищать портативные электронные устройства в различных обстоятельствах ограничена.

Описание патента patentlyapple.com

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В выданном патенте Apple описано, что в корпусах нового поколения могут использоваться активные материалы, в том числе активные электромеханические материалы, которые могут использоваться в качестве уплотнений или прокладок, а также предотвращать и / или минимизировать попадание влаги и воздуха в портативные электронные устройства. В частности, активные электромеханические материалы могут использоваться для адаптации величины демпфирования, необходимой для достаточной защиты этих портативных электронных устройств.

Чехол включает в себя корпус, стенки которого образуют полость, причем стенки позволяют переносить портативное электронное устройство внутри полости. Стенки несут рабочие компоненты, которые включают в себя процессор, способный выдавать инструкции, магнитную цепь, способную генерировать магнитное поле в ответ на получение инструкций от процессора, и магниточувствительный слой, который включает матрицу и магнитные частицы. Когда магниточувствительный слой подвергается воздействию магнитного поля, магнитные частицы перестраиваются согласно второму распределению.

Описание патента patentlyapple.com

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Активный электромеханический материал может быть невидимым, поскольку активный электромеханический материал скрыт косметическим слоем. В отличие от пассивного материала, активный электромеханический материал имеет регулируемый коэффициент демпфирования. В некоторых примерах активный электромеханический материал включает магнитореологические эластомеры (MRE) или электроактивные полимеры (EAP).

Когда активный электромеханический материал подвергается воздействию внешних стимулов (например, электрического поля, магнитного поля и т. д.), тогда активный электромеханический материал активируется. Впоследствии автоматически изменяется жесткость или вязкость активного электромеханического материала.

Патент, выданный Apple, который был первоначально подан во втором квартале 2019 года, был опубликован Управлением по патентам и товарным знакам США.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple патентует AirPods с костной проводимостью звука.