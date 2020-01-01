Трамп: сделки с TikTok пока нет из-за опасений по поводу безопасности

США не спешат разрешать конфликт с популярной соцсетью.

Трамп считает, что сделка с TikTok может не состояться EPA/UPG

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что не готов одобрить сделку с американской компанией о партнерстве с китайским видеоприложением TikTok, которое позволит ей продолжить работу в Соединенных Штатах.

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Накануне президент заявил, что технологический гигант Силиконовой долины Oracle был "очень близок" к согласию стать "доверенным поставщиком технологий" для приложения - условие, которого требует Вашингтон, чтобы развеять опасения, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности.

Однако в среду Трамп заявил, что такая сделка еще не достигнута, но в четверг он встретится с официальными лицами по этому поводу.

"С точки зрения национальной безопасности это должно быть 100 процентов. И нет, я не готов подписывать что-либо. Мне нужно увидеть сделку", - сказал Трамп журналистам перед крайним сроком 20 сентября для владельца TikTok ByteDance.

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Он также заявил, что выступает против соглашения, о котором сообщают СМИ, согласно которому ByteDance сохранит контрольный пакет акций компании, а Oracle - миноритарный пакет.

"Нам это не нравится. Концептуально, я могу вам сказать, что мне это не нравится", - сказал Трамп.

Ссылаясь на неназванные источники, агентство Bloomberg сообщило ранее в тот же день, что предложение Oracle не решает озабоченности администрации Трампа по поводу национальной безопасности, хотя сделка все еще обсуждается.

Financial Times ранее сообщала, что ByteDance должна разместить глобальный бизнес TikTok в новой компании со штаб-квартирой в США, при этом Oracle будет инвестировать в качестве миноритарного акционера вместе с другими инвесторами из США.

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В заявлении TikTok говорится, что "мы представили в министерство финансов предложение, которое, по нашему мнению, решит проблемы безопасности администрации" и позволит 100 миллионам человек в США продолжать использовать приложение.

Трамп потребовал, чтобы значительная часть продажи поступила в Казначейство США, но в среду сказал, что ему сообщили, что это невозможно.

"Я хочу, чтобы большая часть этих денег пошла в правительство Соединенных Штатов, потому что мы сделали это возможным. Юристы возвращаются ко мне и говорят, что нет никакого способа сделать это, потому что никто никогда не слышал об этом раньше", - он сказал.

Напомним, ранее сообщалось, что на TikTok нашелся новый покупатель.