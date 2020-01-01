Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 6 и Кто сверху Выпуск 3

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Внутри Лапенко 2. Серия 6

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Вышла шестая серия ютьюб-сериала «Внутри Лапенко», которая произвела на зрителей сильное впечатление. В ней произошло несколько неожиданных поворотов, а некоторые персонажи показали себя с новой стороны. Вечером хештег #внутрилапенко вышел в тренды твиттера.

Хто зверху? 2020 – Выпуск 3

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Дмитрий Танкович, Ян Гордиенко и Женя Кот сыграют на стороне Сергея Притулы. Честь женской команды будут защищать Мишель Андраде, Дива Оливка и Джамала вместе с неизменной Лесей Никитюк. В 3 выпуске Хто зверху? ты узнаешь, правда ли Дмитрий Танкович в детстве нарисовал необычную картину, с какой известной женщиной танцевала Джамала и связан ли Женя Кот с котиками. И почему в финале Сергей Притула достанет погремушку? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху?

Напомним, ранее в тренды попали МастерШеф 10 сезон и Динамо – АЗ.