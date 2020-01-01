Huawei будет заряжать телефоны на расстоянии

Технология беспроводного заряда позволит заряжать все телефоны в комнате.

Huawei работает над тем, чтобы облегчить жизнь, заряжая устройства на расстоянии. В своем патенте, поданном в сентябре 2019 года, компания подробно описала лазерную технологию, которая может обеспечить полностью беспроводной процесс зарядки аккумуляторов для телефонов и других устройств. У технологии пока нет названия.

Описание патента на беспроводную зарядку pocketnow.com

Huawei заявляет: "Одной из самых больших проблем при заполнении каждого конференц-зала или кафе невидимой зарядкой была безопасность лазеров, когда их окружали незащищенные глаза".

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Компания над этим работает. Этот патент Huawei первым включает механизм безопасности, который обнаруживает глаза на пути лазера и побуждает устройства отключаться, чтобы защитить людей и домашних животных в этом районе.

Технология позволяет нескольким пользователям с совместимыми устройствами заряжать с помощью одного беспроводного модуля, просто находясь в комнате, в которой работает модуль. Например, если вы сидите в конференц-зале или кафе с беспроводным модулем, ваши устройства будут заряжаться автоматически (при условии, что они совместимы). Пользователи смогут свободно использовать свои устройства, не беспокоясь о разряде батареи, поскольку модуль постоянно обеспечивает ее питание.

Небольшая передающая и принимающая способность технологии идеальна для беспроводной передачи энергии на средние и дальние расстояния для ряда мобильных устройств, от телефонов до дронов. Технология лазерной зарядки может использоваться в домашних условиях, в коммерческих или офисных помещениях, чтобы исключить неожиданное отключение или перерывы в зарядке. Об официальном развертывании технологии пока нет ни слова.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei выпустит первый смартфон без Android к концу 2020 года.