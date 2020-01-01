Названы украинские цены на Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и iPad Air
После презентации стала известна стоимость продуктов Apple в Украине.
Компания Apple 15 сентября провела онлайн-презентацию новых продуктов. ТЕХНО bigmir)net проводил прямую текстовую трансляцию этого события.
Читай также: iPad, iPad Air и Apple Watch: Что показали на презентации Apple
Яблочный гигант показал новую версию умных часов Apple Watch Series 6, бюджетную модель часов Apple Watch SE и планшеты iPad Air и iPad 8.
Уже 16 сентября стали известны цены на новые продукты в Украине.
Цены приведены за минимальную конфигурацию.
- Apple Watch Series 6 — от 14 999 грн;
- Apple Watch SE — от 10 999 грн;
- iPad 8 — 11 999 грн;
- iPad Air — от 26 999 грн.
Также не известна дата начала продаж.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple может объявить о запуске своего iPhone 12 в ближайшие дни.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил