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Названы украинские цены на Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и iPad Air

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После презентации стала известна стоимость продуктов Apple в Украине.
Названы цены на новинки Apple
Названы цены на новинки Apple
macrumors.com

Компания Apple 15 сентября провела онлайн-презентацию новых продуктов. ТЕХНО bigmir)net проводил прямую текстовую трансляцию этого события.

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Яблочный гигант показал новую версию умных часов Apple Watch Series 6, бюджетную модель часов Apple Watch SE и планшеты iPad Air и iPad 8.

Уже 16 сентября стали известны цены на новые продукты в Украине. 

Цены приведены за минимальную конфигурацию. 

  • Apple Watch Series 6 — от 14 999 грн;
  • Apple Watch SE — от 10 999 грн;
  • iPad 8 — 11 999 грн;
  • iPad Air — от 26 999 грн.

Также не известна дата начала продаж.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может объявить о запуске своего iPhone 12 в ближайшие дни.

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Теги: Apple, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad, iPad Air
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Источник: itc.ua

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