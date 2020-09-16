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Огромная капля Руперта против пистолета: Эксперименты

Комментариев: 1
Каплю Руперта испытали кувалдой, машиной, катком и пистолетом.
Огромная капля Руперта против пистолета: Эксперименты

Сегодняшний ролик - длинная, сложная, но интересная история про каплю принца Руперта (батавскую слезку) нетипично больших размеров, а также испытания ее на прочность. 

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Капля Руперта - это застывшие капли закаленного стекла, обладающие чрезвычайно высокими внутренними механическими напряжениями. 

Если капнуть расплавленным стеклом в холодную воду, получается капля в форме головастика, с длинным изогнутым "хвостом". При этом капля обладает исключительной прочностью: по ее "голове" можно бить молотком, и она не разобьется. Но если надломить хвостик, капля мгновенно разлетается на мелкие осколки

Блогеры из GoldenBurst провели эксперимент с каплей Руперта. 

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
mtommoup    16.09.2020, 16:25
Оценка:  -22
mtommoup
"Батавские слёзки"-они такие! :-)
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