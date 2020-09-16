Огромная капля Руперта против пистолета: Эксперименты

Каплю Руперта испытали кувалдой, машиной, катком и пистолетом.

Сегодняшний ролик - длинная, сложная, но интересная история про каплю принца Руперта (батавскую слезку) нетипично больших размеров, а также испытания ее на прочность.

Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты

Капля Руперта - это застывшие капли закаленного стекла, обладающие чрезвычайно высокими внутренними механическими напряжениями.

Если капнуть расплавленным стеклом в холодную воду, получается капля в форме головастика, с длинным изогнутым "хвостом". При этом капля обладает исключительной прочностью: по ее "голове" можно бить молотком, и она не разобьется. Но если надломить хвостик, капля мгновенно разлетается на мелкие осколки

Блогеры из GoldenBurst провели эксперимент с каплей Руперта.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.