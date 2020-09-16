Огромная капля Руперта против пистолета: Эксперименты
Сегодняшний ролик - длинная, сложная, но интересная история про каплю принца Руперта (батавскую слезку) нетипично больших размеров, а также испытания ее на прочность.
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Капля Руперта - это застывшие капли закаленного стекла, обладающие чрезвычайно высокими внутренними механическими напряжениями.
Если капнуть расплавленным стеклом в холодную воду, получается капля в форме головастика, с длинным изогнутым "хвостом". При этом капля обладает исключительной прочностью: по ее "голове" можно бить молотком, и она не разобьется. Но если надломить хвостик, капля мгновенно разлетается на мелкие осколки
Блогеры из GoldenBurst провели эксперимент с каплей Руперта.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.
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