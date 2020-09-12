Тренды YouTube: МастерШеф 10 сезон и Динамо – АЗ
МастерШеф 10 сезон. Выпуск 3
В программе МастерШеф 10 сезон 3 выпуск от 12.09.2020 двадцатка кулинаров наточит свои ножи, чтобы достойно начать бой за первенство в популярном кулинарном шоу страны!
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Учитывая то, что начался юбилейный сезон, задания для сильнейших аматоров будут в в несколько раз сложнее. Первое испытание, которое едва не собьет с ног участников МастерШеф 2020, – любимая эстафета. Это прекрасная проверка не только кулинарных навыков начинающих, а и умение работать в команде. Однако для поваров эстафета еще долго будет являться в страшном сне. Ведь они будут готовить эксклюзивное блюдо от Эктора Хименес-Браво. Хотите увидеть все подробности? Тогда оставайтесь с нами.
Динамо – АЗ. Лига Чемпионов. Студия и полный матч
Динамо - АЗ 2:0 Гол: Жерсон, 49, Шапаренко, 86
Напомним, ранее в тренды попали Танцы со звездами и Лига Смеха 2020 - четвертая игра.
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