Солнце вступило в новую 11-летнюю фазу

Ученые подтвердили, что Солнце официально уже девять месяцев находится в новом цикле солнечной погоды, и оно, вероятно, будет очень похоже на период, который длился с 2008 по 2019 год.

Ученые предсказывают, что новая фаза солнечной активности, называемая 25-м солнечным циклом, достигнет пика в 2025 году, но, как правило, будет менее активным циклом, очень похожим на 24-й солнечный цикл, который закончился в декабре. Солнечная погода, которая следует 11-летнему циклу активности, является жизненно важным явлением, которое нужно предсказать, потому что ее прихоти влияют на жизнь и вокруг Земли, иногда с разрушительными последствиями.

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По словам Дуга Бизекера, солнечного физика из Центра прогнозов космической погоды NOAA и сопредседателя группы по прогнозированию, трекеры космической погоды должны ожидать, что активность Солнца будет расти и падать по образцу, аналогичному тому, который наблюдался в последние 11 лет. "В 25-м солнечном цикле пиковое количество солнечных пятен достигнет 115 в июле 2025 года", отмечая при этом, что особенно активный солнечный цикл обычно имеет максимальное количество солнечных пятен более 200.

Но то, что новый цикл будет относительно спокойным, не означает, что мы должны списывать его со счетов, подчеркнули ученые.

Бизекер указал на массивную вспышку, произведенную Солнцем в 2012 году, за несколько лет до пика последнего солнечного цикла. "Мы говорим, что цикл 25 будет похож на цикл 24 с точки зрения солнечных пятен", - сказал он. "Циклу 24 удалось вызвать эпическую столетнюю солнечную бурю, но она не коснулась Земли".

По словам ученых, даже сейчас, когда солнечная активность все еще довольно низкая, мы все еще можем ощущать воздействие нашего солнца.

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"Во время минимума солнечной активности солнечная активность не заканчивается, она просто меняет форму", - заявила на пресс-конференции гелиофизик из штаб-квартиры НАСА Лика Гухатакурта. "Например, галактические космические лучи находятся на рекордно высоком уровне в космической среде, и это имеет всевозможные последствия для исследования космоса, космического туризма и авиационной промышленности".

Еще одно потенциальное воздействие более спокойного солнца - это космический мусор, который более активные солнечные циклы могут отправить в атмосферу Земли для сгорания. "Небольшой солнечный цикл, к сожалению, означает, что будет много орбитального мусора, о котором не позаботится этот солнечный цикл", - сказал Бизекер.

Чтобы отслеживать и прогнозировать солнечную активность, ученые полагаются на широкий спектр наблюдений. Подсчет солнечных пятен является наиболее простым: чем больше пятен, тем активнее Солнце. Насколько далеко на севере или на юге от Солнца начинают формироваться самые ранние пятна в цикле, также может дать ученым представление о том, на что будет походить время года, и прямо сейчас появляющиеся солнечные пятна находятся ближе к экватору, что обычно для более тихих солнечных циклов.

Хотя за последние несколько лет было запущено множество новых миссий по солнечной и космической погоде, Бизекер сказал, что команда прогнозистов не полагалась на данные с этих новых космических кораблей. "Когда мы пытаемся предсказать что-то с 11-летним циклом, новые данные всегда полезны, но им трудно доверять", - сказал он. "В общем, новые миссии еще не сыграли роли в процессе предсказания цикла, но это не значит, что они не будут играть роли, когда мы будем пытаться предсказать 26-й солнечный цикл".

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA обнаружил странные волны возле Солнца.