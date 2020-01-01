Маски N95 против коронавируса сделают с зарядкой фильтра

Со временем маски N95 разряжаются.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса маски N95 стали одним из самых востребованных товаров в мире. Это особенно верно для медицинских работников. Однако это привело к тому, что огромное количество масок N95 также было утилизировано, что привело к отходам, но вскоре ситуация может измениться с появлением более эффективной перезаряжаемой версии.

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Согласно отчету TechCrunch, новые перезаряжаемые маски для лица N95 были предложены исследователями из Израильского технологического института Технион и Института фундаментальных исследований Тата в Индии. В масках N95 используется как механическая, так и электростатическая фильтрация, благодаря которой частицы улавливаются микроскопическими волокнами и притягиваются к статически заряженным поверхностям в масштабе микрона.

Однако, хотя этот метод доказал свою высокую эффективность, он недолговечен. Как и в случае любого заряда, электростатический заряд с течением времени по мере прохождения через него большего количества воздуха и влаги. Таким образом, хотя маску можно очистить, ее эффективность со временем теряется. Так, в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids, Дов Левин из Техниона и Шанкар Гош из Tata демонстрируют метод возможной перезарядки статических зарядов для увеличения срока службы и эффективности масок.

По словам исследователей: "Мы обнаружили, что общий заряд, нанесенный на маски, сильно зависит от времени зарядки ... с первоначальным значением, почти восстановленным после 60-минутного заряда при напряжении 1000 В". Другими словами, требовалось просто поместить фильтр между двумя пластинчатыми электродами с приложением сильного электрического поля. В то время как обычные основные работники не могут снова и снова разбирать и заряжать свои маски, может быть создана специальная команда, или, что еще лучше, можно сделать маску с перезаряжаемой батареей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом.