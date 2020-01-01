Samsung выпустила датчики камеры на 108 Мп для небольших смартфонов

Датчики сделаны по технологии 0,7 мкм.

Компания Samsung представила четыре новых датчика изображения Samsung ISOCELL для своей линейки продуктов с разрешением 0,7 микрометра (мкм): 108-мегапиксельная (Мп) ISOCELL HM2, 64-мегапиксельная ISOCELL GW3, 48-мегапиксельная ISOCELL GM5 и 32-мегапиксельная ISOCELL JD1. С новой технологией ISOCELL 0,7 мкм Samsung планирует распространить предложения сверхвысокого разрешения на обычные смартфоны.

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"Samsung продолжает внедрять инновации, такие как ISOCELL Plus и Smart ISO, чтобы предоставлять больше пикселей в меньшем корпусе", - сказал Йонгин Пак, исполнительный вице-президент подразделения сенсоров Samsung Electronics. "В прошлом году Samsung представила первый в отрасли датчик изображения с разрешением 0,7 мкм и первые датчики 108 Мп. Теперь мы привносим больше передовых пиксельных технологий в мобильные камеры в различных вариантах, которые позволят получать изображения с высоким разрешением и более элегантный дизайн для более широкого выбора мобильных устройств будущего".

Для датчиков изображения сверхвысокого разрешения даже разница всего 0,1 мкм на пиксель может существенно повлиять на общий размер датчика, а также на высоту модуля камеры. Новейшие датчики изображения Samsung с размером пикселя 0,7 мкм на 15 процентов меньше, чем датчики 0,8 мкм того же разрешения, и позволяют уменьшить высоту модуля камеры на 10 процентов. Меньшие форм-факторы дают производителям смартфонов большую гибкость, например, дополнительные функции или более оптимизированный дизайн, при разработке устройств следующего поколения.

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В продуктах размером 0,7 мкм, которые будут представлены позже в этом году, Samsung начнет развертывание улучшенной пиксельной технологии ISOCELL 2.0, которая обеспечивает отличную производительность, несмотря на проблемы с уменьшением размеров пикселей. Новая технология дополнительно улучшила структуру стенок между ячейками, что привело к увеличению светочувствительности до 12 процентов по сравнению с нынешней технологией ISOCELL Plus.

Samsung ISOCELL HM2, GW3 и JD1 в настоящее время находятся в производстве, и компания тестирует образцы GM5.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал камеру для смартфона с самыми маленькими пикселями.