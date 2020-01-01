Как вырастить дуриан в квартире: Эксперименты

Если у вас вдруг есть косточка дуриана, не спешите ее выкидывать.

Дуриан, или, как его называют, король фруктов, не только очень вкусный, но и очень вонючий. В Таиланде даже запрещают заносить дуриан в общественный транспорт.

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Блогер Alex Boyko купил дуриан с доставкой из Таиланда и провел с ним несколько экспериментов. Например, сделал из дуриана мороженое.

После использования фрукта остались косточки. Не пропадать же им, решил блогер. Он замочил семена и ждал, когда они прорастут. Самое проросшее семя он пересадил в горшок.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать синий арбуз.