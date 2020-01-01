YouTube запустил свой аналог TikTok

Сервис Shorts пока доступен в Индии.

Учитывая популярность TikTok, неудивительно, что многие другие технологические компании решили создать нечто подобное. Instagram запустил Reels, и теперь похоже, что YouTube также решил пробиться на рынок со своим собственным ответом под названием YouTube Shorts.

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О начале создания YouTube клона TikTok узнали в начале этого года, и теперь похоже, что он официально запущен. Тем не менее, следует отметить, что компания запустила бета-версию Shorts и пока она будет доступна только в Индии. Это ранняя версия, поэтому ожидайте некоторых изменений перед ее глобальным запуском.

"В течение следующих нескольких дней в Индии мы запускаем раннюю бета-версию короткометражных фильмов с несколькими новыми инструментами для создания роликов, чтобы проверить его. Это ранняя версия продукта, но мы выпускаем ее сейчас, чтобы познакомить вас - наше глобальное сообщество пользователей, авторов и художников - с нашим путешествием по созданию и совершенствованию короткометражек", - говорится в сообщении YouTube.

Shorts позволит пользователям создавать клипы продолжительностью до 15 секунд с такими функциями, как многосегментные камеры, выбирать из библиотеки песен для сопровождения своих видео, регулировать скорость и т. д. По сути, это почти как клон TikTok, к которому YouTube, вероятно, надеется привлечь пользователей, которые могут быть обеспокоены судьбой TikTok в США.

Напомним, ранее сообщалось, что США разрешат продажу TikTok компании Oracle.