Время летит: Онлайн-презентация новых продуктов Apple
15 сентября в 20:00 стартует онлайн-презентация Apple под названием “Time Flies“ (Время летит). ТЕХНО bigmir)net проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Как сообщают инсайдеры, в частности Джон Проссера, Apple выпустит целых четыре новых продукта, включая iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, которые, как ожидается, станут самыми доступными умными часами компании.
Информатор также утверждает, что Watch Series 6 и Watch SE могут официально называться Apple Watch Pro и Apple Watch соответственно. Ходят слухи, что Apple расскажет о некоторых последних функциях iOS 14 и что технологический гигант из Купертино выпустит стабильную версию iOS 14 и iPadOS 14 сразу после мероприятия.
Журналист Bloomberg Марк Гурман также подтвердил, что на мероприятии во вторник не будет долгожданного iPhone 12, хотя он не сообщил нам никаких подробностей о продуктах, которые Apple представит на мероприятии.
На сайте Apple уже заиграла музыка в трансляции. На YouTube пока еще стоит заставка.
Презентация началась
И в кампусе Тим Кук рассказывает про коронавирус и тяжелые времена.
Пока идет видео с новым кампусом Apple.
И сегодня покажут только два продукта - Apple Watch и Apple iPad.
Кук рассказывает, как эти продукты поменяли жизнь и стали частью повседневности. Приводятся реальные истории, как Apple Watch спасала жизни.
Показывают ролик, где реальные люди рассказывают, каким образом Apple Watch помог им бороться с болезнями.
Сингапур станет первой страной, которая будет поощрять за использование Apple Watch в медицинских целях.
Джефф Уильямс представляет новые умные часы.
Так что нового в часах?
Новые часы будут называться Apple Watch Series 6 и они стали самыми "цветными" часами.
Инфракрасный датчик будет измерять уровень кислорода в крови.
Теперь будет доступен и красный цвет корпуса.
Приложение "Кислород в крови" будет определять насыщение кислородом и это может помочь в диагностировании коронавируса.
В Apple Watch Series 6 установлен чип S6. Часы теперь мощнее, чем iPhone 6.
Также в часах появятся новые циферблаты, которые могут применять дайверы. Также вы можете подобрать собственный эмоджи для отображения на циферблате.
Теперь о новых ремешках. И это совершенно новый монобраслет без застежки.
И еще пять версий плетеных браслетов.
Семейная настройка позволяет настроить Apple Watch для детей. Даже если у них нет телефона.
Вы можете отправлять сообщения детям, а режим Учеба не даст им отвлечься во время уроков.
Также будет доступная версия часов - Apple Watch SE.
Apple Watch Series 6 будет стоить $399. А Apple Watch Series 3 подешевели до $199.
В Apple Watch SE установлен чип S5. Их стоимость всего 279 долларов.
С часами все. Теперь в Apple рассказывают, как они защищают природу, используя экологически чистые материалы и возобновляемую энергию. Для Apple Watch Series 6 используют только экологически чистые редкоземельные металлы.
Часы можно будет купить уже с пятницы, 18 сентября. Но не в Украине.
В Apple подумали, как мотивировать нас вести здоровый образ жизни при помощи Apple Watch. Тренировки сделали более удобными, а помогать будут ведущие фитнес-тренеры.
Fitness+ новое приложение, которое поможет вам в тренировках. Вы просто выбираете тренировку из каталога, выбираете видео и ваши данные с датчиков будут выводиться на телефон. Также вы можете выбрать музыку из Apple Music.
Каждую неделю будет доступна новая тренировка. Тренировки будут подбираться специально под вас.
Заплатить за такие тренировки нужно $9,99 в месяц или $79,99 в год. Fitness+ будут доступны в конце года.
Следующий продукт - Apple One. Это премиальная подписка на все платные сервисы Apple. Музыка, видео, журналы и игры.
Теперь про iPad.
Пришло время обновления полноразмерных iPad.
В этом году исполняется 10 лет с выхода первого iPad.
В новых iPad стоит процессор A12 Bionic. Он быстрее любых других планшетов у конкурентов, уверяют в Apple.
iPad 8 поколения будет иметь множество аксессуаров. Например, Apple Pencil.
iPadOS 14 позволяет писать от руки, быстро переводя написанное в текст, помогает копировать и переносить объекты, быстро редактируя документы. Взяв Apple Pencil, вы его уже не выпустите из рук.
И новый iPad стоит $329 и $299 для студентов. Купить его можно уже в эту пятницу.
Теперь пришла очередь нового iPad Air.
Его дизайн полностью пересмотрели. Безрамочный экран, невероятные цвета и яркий дисплей.
Touch ID переместили на кнопку выключения.
В iPad Air установлен новый чип - A14 Bionic, который сделан на пятинанометровой технологии.
Графика быстрее на 30%, чем в iPad Air прошлого поколения.
Шестиядерный чип на 40% мощнее, чем чип прошлого поколения
Чип работает со скоростью 11 триллионов потоков в секунду.
Диджей показывает возможности iPad Air, разработчик хвастается игровыми возможностями планшета.
А фотограф показывает возможности редактирования снимков.
Наконец в iPad Air появится USB-C!
Фронтальная камера у планшета - 7 Мп. Основная камера - 12 Мп.
И будет он стоить $599, а в продажу iPad Air поступит в следующем месяце.
Два динамика позволяют смотреть фильмы с удовольствием. Экран - 10.9 дюймов.
Слово передают Тиму Куку. Завтра будет выпущена iOS 14 с новыми возможностями. Также выйдет TV OS 14 и iPadOS 14.
Тим Кук благодарит за то, что вы смотрели презентацию.
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