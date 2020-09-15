Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Время летит: Онлайн-презентация новых продуктов Apple

Комментариев: 1
Компания из Купертино показывает новинки.
Время летит: Онлайн-презентация новых продуктов Apple

15 сентября в 20:00 стартует онлайн-презентация Apple под названием “Time Flies“ (Время летит). ТЕХНО bigmir)net проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

 

12:37

Как сообщают инсайдеры, в частности Джон Проссера, Apple выпустит целых четыре новых продукта, включая iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, которые, как ожидается, станут самыми доступными умными часами компании. 

Информатор также утверждает, что Watch Series 6 и Watch SE могут официально называться Apple Watch Pro и Apple Watch соответственно. Ходят слухи, что Apple расскажет о некоторых последних функциях iOS 14 и что технологический гигант из Купертино выпустит стабильную версию iOS 14 и iPadOS 14 сразу после мероприятия.

Журналист Bloomberg Марк Гурман также подтвердил, что на мероприятии во вторник не будет долгожданного iPhone 12, хотя он не сообщил нам никаких подробностей о продуктах, которые Apple представит на мероприятии.

19:55

На сайте Apple уже заиграла музыка в трансляции. На YouTube пока еще стоит заставка.

20:00

Презентация началась

20:01

И в кампусе Тим Кук рассказывает про коронавирус и тяжелые времена.

20:01

Пока идет видео с новым кампусом Apple.

20:03

И сегодня покажут только два продукта - Apple Watch и Apple iPad.

20:03

Кук рассказывает, как эти продукты поменяли жизнь и стали частью повседневности. Приводятся реальные истории, как Apple Watch спасала жизни. 

20:05

Показывают ролик, где реальные люди рассказывают, каким образом Apple Watch помог им бороться с болезнями.

20:07

Сингапур станет первой страной, которая будет поощрять за использование Apple Watch в медицинских целях.

20:08

Джефф Уильямс представляет новые умные часы. 

20:09

Так что нового в часах?

20:10

Новые часы будут называться Apple Watch Series 6 и они стали самыми "цветными" часами.

20:11

Инфракрасный датчик будет измерять уровень кислорода в крови.

20:11

Теперь будет доступен и красный цвет корпуса. 

20:13

Приложение "Кислород в крови" будет определять насыщение кислородом и это может помочь в диагностировании коронавируса. 

20:13

В Apple Watch Series 6 установлен чип S6. Часы теперь мощнее, чем iPhone 6.

20:16

Также в часах появятся новые циферблаты, которые могут применять дайверы. Также вы можете подобрать собственный эмоджи для отображения на циферблате. 

20:18

Теперь о новых ремешках. И это совершенно новый монобраслет без застежки. 

20:19

И еще пять версий плетеных браслетов. 

20:20

Семейная настройка позволяет настроить Apple Watch для детей. Даже если у них нет телефона. 

20:21

Вы можете отправлять сообщения детям, а режим Учеба не даст им отвлечься во время уроков. 

20:21

Также будет доступная версия часов - Apple Watch SE.

20:23

Apple Watch Series 6 будет стоить $399. А Apple Watch Series 3 подешевели до $199.

20:23

В Apple Watch SE установлен чип S5. Их стоимость всего 279 долларов.

20:24

С часами все. Теперь в Apple рассказывают, как они защищают природу, используя экологически чистые материалы и возобновляемую энергию. Для Apple Watch Series 6 используют только экологически чистые редкоземельные металлы. 

 

20:26

Часы можно будет купить уже с пятницы, 18 сентября. Но не в Украине. 

20:29

В Apple подумали, как мотивировать нас вести здоровый образ жизни при помощи Apple Watch. Тренировки сделали более удобными, а помогать будут ведущие фитнес-тренеры. 

20:31

Fitness+ новое приложение, которое поможет вам в тренировках. Вы просто выбираете тренировку из каталога, выбираете видео и ваши данные с датчиков будут выводиться на телефон. Также вы можете выбрать музыку из Apple Music. 

20:34

Каждую неделю будет доступна новая тренировка. Тренировки будут подбираться специально под вас. 

20:36

Заплатить за такие тренировки нужно $9,99 в месяц или $79,99 в год. Fitness+ будут доступны в конце года. 

20:37

Следующий продукт - Apple One. Это премиальная подписка на все платные сервисы Apple. Музыка, видео, журналы и игры. 

 

20:39

Теперь про iPad. 

20:40

Пришло время обновления полноразмерных iPad.

20:40

В этом году исполняется 10 лет с выхода первого iPad.

20:42

В новых iPad стоит процессор A12 Bionic. Он быстрее любых других планшетов у конкурентов, уверяют в Apple.

20:43

iPad 8 поколения будет иметь множество аксессуаров. Например, Apple Pencil.

20:44

iPadOS 14 позволяет писать от руки, быстро переводя написанное в текст, помогает копировать и переносить объекты, быстро редактируя документы. Взяв Apple Pencil, вы его уже не выпустите из рук. 

20:46

И новый iPad стоит $329 и $299 для студентов. Купить его можно уже в эту пятницу. 

20:47

Теперь пришла очередь нового iPad Air. 

20:48

Его дизайн полностью пересмотрели. Безрамочный экран, невероятные цвета и яркий дисплей. 

20:49

Touch ID переместили на кнопку выключения. 

20:50

В iPad Air установлен новый чип - A14 Bionic, который сделан на пятинанометровой технологии.

20:52

Графика быстрее на 30%, чем в iPad Air прошлого поколения.

20:52

Шестиядерный чип на 40% мощнее, чем чип прошлого поколения

20:53

Чип работает со скоростью 11 триллионов потоков в секунду.

20:54

Диджей показывает возможности iPad Air, разработчик хвастается игровыми возможностями планшета.

А фотограф показывает возможности редактирования снимков. 

 

20:57

Наконец в  iPad Air появится USB-C!

20:57

Фронтальная камера у планшета - 7 Мп. Основная камера - 12 Мп. 

20:58

И будет он стоить $599, а в продажу iPad Air поступит в следующем месяце.

20:58

Два динамика позволяют смотреть фильмы  с удовольствием. Экран  - 10.9 дюймов. 

21:01

Слово передают Тиму Куку. Завтра будет выпущена iOS 14 с новыми возможностями. Также выйдет TV OS 14 и iPadOS 14. 

21:02

Тим Кук благодарит за то, что вы смотрели презентацию. 

Поделись:
Теги: Apple, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad, iPad Air
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Apple  (аноним)  15.09.2020, 21:30
Оценка:  0
Apple
А где новый iPhone?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь