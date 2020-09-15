Время летит: Онлайн-презентация новых продуктов Apple

Как сообщают инсайдеры, в частности Джон Проссера, Apple выпустит целых четыре новых продукта, включая iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, которые, как ожидается, станут самыми доступными умными часами компании.

Информатор также утверждает, что Watch Series 6 и Watch SE могут официально называться Apple Watch Pro и Apple Watch соответственно. Ходят слухи, что Apple расскажет о некоторых последних функциях iOS 14 и что технологический гигант из Купертино выпустит стабильную версию iOS 14 и iPadOS 14 сразу после мероприятия.

Журналист Bloomberg Марк Гурман также подтвердил, что на мероприятии во вторник не будет долгожданного iPhone 12, хотя он не сообщил нам никаких подробностей о продуктах, которые Apple представит на мероприятии.