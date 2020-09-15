Украинская Википедия поднялась на 17 место среди всех языков

Украинская версия перегнала португальскую.

Ночью 15 сентября 2020 украинская Википедия поднялась на одну ступеньку выше по количеству статей, обойдя португальскую версию и заняв 17 место среди 303 языковых разделов.

Обойти португальский раздел по количеству удалось после появления статьи "Игнатович Елизавета Александровна", ставшая статьей № 1043 448. По состоянию на 10:00 15.09.2020 в украинской Википедии уже 1043469 статей, в португальской - 1043405.

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Победную статью создал Игорь Заставенко. Игорь в Википедии уже почти 15 лет, за это время создал более 7000 статей и сделал более 100 000 изменений. Среди основных интересов - статьи о населенных пунктах Украины, выдающихся деятелях XX века, военных и т.д. Игорь окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны. Сейчас живет в Киеве, работает частным предпринимателем. Он также является членом ОО "Викимедиа Украина".

"Дописываю к Википедии на украинском языке, потому что это родной для меня язык. И думаю, что украинцы так и должны делать. Для меня это хобби, здесь нет ни политической цензуры, нет "воды". Мне такой стиль изложения материала импонирует", - рассказывает википедист.

Миллиона статей украинская Википедия достигла 23 марта этого года. С тех пор, за пять с половиной месяцев корреспонденты-волонтеры создали еще более 43 000 статей.

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Что интересно, португальская Википедия была создана на три года раньше, чем украинская - в июне 2001 года. Всего в португальской Википедии сделали хотя бы одну правку более 580 000 пользователей (против 122 тысяч в украинском), из них были активными за последний месяц было около 6000 (против 2800 в украинском). Зато обе Википедии имеют примерно равное количество активных корреспондентов (имеется более 100 изменений): от 250 до 300 в месяц, при том, что носителей португальского шесть раз больше, чем украинского.

На позицию выше украинской Википедии расположилась арабская версия, имея на 20 000 статей больше. Наибольшей остается английский Википедия с более 6,1 миллиона статей.

Напомним, ранее сообщалось, что украиноязычный раздел Википедии начинает бессрочную акцию протеста против закона о клевете.