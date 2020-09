Тренды YouTube: Танцы со звездами и Лига Смеха 2020 - четвертая игра

В тренде - ТВ-шоу.

3 неделя - Танцы со звездами. 7 сезон

Надежда Мейхер бросит вызов Санте Димопулос и станцует вальс под легендарный хит Whitney Houston “I Will Always Love You“. Ведь именно вальс Санты судьи оценили на прошлом эфире на высокий балл. Санта исполнит страстную румбу под трек Enrique Iglesias “Ring My Bells“, которую посвятит своему любимому. Кумир миллионов Олег Винник стремится доказать судьям, что может танцевать техничнее, и посвятит венский вальс всем женщинам. А рэп-исполнительница Alyona Alyona исполнит зажигательный хип-хоп и расскажет о своей первой любви. “Холостяк“ Сергей Мельник превратится в Кена, ведь именно так на прошлом эфире его назвала строгая судья проекта Екатерина Кухар.

Лига Смеха 2020 - четвертая игра 6-го сезона

В четвертой игре 6-го сезона смотри презентацию игры от Евгения Кошевого, Фестиваль кошачьего пафоса, После карантинной спячки, Ловушка для Билла Гейтса - 5G Вышка-Мормышка, Валентин Стрыкало - Наше лето (пародия), Песня про кандидата в мэры Харькова, Муравьи Ночной Вероны и Батл Обратная разминка.

